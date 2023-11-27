Украина определилась с кандидатурой нового посла в Чехии

Киев определился с кандидатурой на должность нового посла Украины в Чешской Республике.

Об этом заявил, выступая на "Чешском телевидении", Евгений Перебийнис, который занимал ранее эту должность, а сегодня является заместителем министра иностранных дел Украины, передает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Prague International.

Согласно традициям дипломатии, Евгений Перебийнис не назвал имя нового посла. Однако ранее еженедельник Respekt сообщал, что им должен стать действующий посол Украины в Польше Василий Зварич.

Должность посла Украины в Чехии оставалась вакантной почти полтора года после того, как Евгений Перебийнис занял должность в Киеве.

"Жаль, но, как оказалось, в сегодняшних условиях трудно найти кандидатуру, которая бы хорошо соответствовала этой должности. Однако могу вас заверить, что мы уже нашли такую кандидатуру. Надеюсь, что очень скоро украинский посол и, на мой взгляд, очень хороший, окажется в Праге", – сообщил Перебийнис.

Он не смог сообщить, прибудет ли новый посол в Чехию до конца года.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова указала, что Евгений Перебийнис "настолько твердо и решительно установил правила сотрудничества, что формальное отсутствие посла не является серьезным осложнением". С другой стороны, полтора года, в течение которых длилась ротация, министр считает большим сроком.

Сейчас дипломатическое представительство Украины в Чехии возглавляет поверенный в делах Виталий Усатый.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в конце августа заявлял, что Украина находится "на завершающей стадии" процесса отбора нового посла в Чехии.

Вместе с тем новый посол Чехии в Украине Радек Пех начал свою работу в Киеве 1 ноября.