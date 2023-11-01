Новий посол Чехії починає роботу в Україні

Новий посол Чехії в Україні Радек Пех прибув до Києва та вручив в МЗС України копії вірчих грамот.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України, пише "Європейська правда".

1 листопада заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Чехії Радека Пеха.

Фото: МЗС України

Перебийніс високо оцінив активізацію політичного і секторального діалогу між Україною та Чехією, насамперед у контексті протидії російській збройній агресії, а також висловив вдячність за незмінну підтримку Чехією України на міжнародній арені.

"Окрему увагу було приділено питанням європейської та євроатлантичної інтеграції України", – додали в МЗС.

Нагадаємо, до призначення послом в Україні Радек Пех очолював чеське дипломатичне представництво у Данії. До того він працював у чеських диппредставництвах у Фінляндії, Естонії, Румунії, Молдові та Литві й очолював різні департаменти МЗС Чехії.

Змінюється також посол Польщі в Україні – замість Бартоша Цихоцького на цю посаду призначили історика, експерта-міжнародника Ярослава Гузи.