На кордоні Росії з Грузією вже тривалий час заблокована група громадян України, колишніх ув’язнених з окупованих територій, яких окупанти забрали до Росії і депортували після завершення терміну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють грузинські ЗМІ з посиланням на волонтерську ініціативу Volunteers Tbilisi.

За словами волонтерів, на кордоні на КПП "Верхній Ларс" чекають дозволу на в’їзд у Грузію 16 колишніх в’язнів-громадян України. Деякі там провели три дні, деякі – вже 18 днів.

В ініціативі кажуть, що серед цих людей – кілька ув’язнених з Криму, які опинилися за гратами ще до окупації півострова. Чоловіки живуть у неопалюваному підвальному приміщенні, деякі захворіли. Їм тричі привозили допомогу – воду, їжу, ліки, засоби особистої гігієни.

За словами активістів, посольство України у Грузії знає про ситуацію, як і МЗС України.

Це вже не перший такий випадок на кордоні Грузії. У серпні такі звільнені з ув’язнення українці провели на кордоні майже 11 діб, група, яку депортували у жовтні – два тижні.