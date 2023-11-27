На границе России с Грузией уже длительное время заблокирована группа граждан Украины, бывших заключенных с оккупированных территорий, которых оккупанты забрали в Россию и депортировали после завершения срока.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают грузинские СМИ со ссылкой на волонтерскую инициативу Volunteers Tbilisi.

По словам волонтеров, на границе на КПП "Верхний Ларс" ждут разрешения на въезд в Грузию 16 бывших заключенных-граждан Украины. Некоторые там провели три дня, некоторые – уже 18 дней.

В инициативе говорят, что среди этих людей – несколько заключенных из Крыма, которые оказались за решеткой еще до оккупации полуострова. Мужчины живут в неотапливаемом подвальном помещении, некоторые заболели. Им трижды привозили помощь – воду, еду, лекарства, средства личной гигиены.

По словам активистов, посольство Украины в Грузии знает о ситуации, как и МИД Украины.

Это уже не первый такой случай на границе Грузии. В августе такие освобожденные из заключения украинцы провели на границе почти 11 суток, группа, которую депортировали в октябре – две недели.