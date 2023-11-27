Німеччина і США спростували статтю Bild про "підштовхування" України до переговорів

Німеччина і США в понеділок спростували матеріал журналіста Bild Юліана Рьопке про нібито "секретний план", який мав би підштовхнути Україну до переговорів із Росією для припинення повномасштабної війни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Федеральний уряд Німеччини у відповідь на запит DW заявив, що матеріал Bild не має під собою жодних підстав, а Берлін буде підтримувати Україну "стільки, скільки необхідно для захисту від російської агресії".

"Для федерального уряду зрозуміло: Україна має визначити військові та політичні цілі у своїй оборонній боротьбі проти російської агресії. Тільки Україна може призначити дату початку мирних переговорів", – цитує видання відповідь на свій запит.

Своєю чергою, помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О’Браєн на брифінгу в понеділок сказав, що у Вашингтона немає політики з "підштовхування" Києва до переговорів із Москвою.

"Ми завжди говорили, що це питання має вирішувати Україна", – цитує О'Браєна агенція Reuters.

Нагадаємо, у п’ятницю, 24 листопада, таблоїд Bild повідомив із посиланням на одне анонімне джерело, що ФРН і США хочуть змусити Україну піти на переговори з РФ, використовуючи як важіль обмеження в постачання зброї.

Також, стверджувалось у статті, Берлін і Вашингтон розглядають варіант замороження війни, в результаті чого лінія зіткнення стане "новим квазікордоном між Україною і Росією".

На початку листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що ніхто не тисне на нього, щоб примусити Київ до переговорів з Росією.