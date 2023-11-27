Компанія Маска судиться зі Швецією через профспілковий страйк

Американський-виробник електромобілів Tesla судиться зі шведською державою в особі Шведського транспортного агентства через те, що на тлі профспілкового страйку не може забрати номерні знаки для своїх авто.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на профільну газету Dagens Industri.

Шведська профспілка IF Metall, яка об’єднує представників металургійної та автомобільної промисловості, з кінця жовтня страйкує на підприємствах Tesla у Швеції, вимагаючи вигідніших колективних трудових договорів.

Кілька інших профспілок долучились до страйку, серед них – поштарі. Через це Tesla не може доставити номерні знаки для нових зареєстрованих автомобілів.

У позові, поданому до суду міста Норччепінг – важливого промислового центру Швеції, – компанія Ілона Маска називає дії профспілок дискримінацією, "яка не має жодних правових підстав", і вимагає дозволити їй забрати зареєстровані номерні знаки.

Шведське транспортне агентство вказало, що, згідно з чинним законодавством, номерні знаки автомобілів не можуть розповсюджуватися в будь-який інший спосіб, окрім як через скандинавську компанію Postnord.

За даними Dagens Industri, Tesla окремо подала позов проти Postnord, вимагаючи, щоб суд зобов'язав її доставляти посилки компанії.

Нагадаємо, у вересні в Німеччині на території сервісного центру у місті Франкфурт-на-Майні згоріли 15 автомобілів Tesla, загальна вартість яких становить сотні тисяч євро.