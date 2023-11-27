Компания Маска судится со Швецией из-за профсоюзной забастовки

Американский производитель электромобилей Tesla судится со шведским государством в лице Шведского транспортного агентства из-за того, что на фоне профсоюзной забастовки не может забрать номерные знаки для своих авто.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на профильную газету Dagens Industri.

Шведский профсоюз IF Metall, объединяющий представителей металлургической и автомобильной промышленности, с конца октября бастует на предприятиях Tesla в Швеции, требуя более выгодных коллективных трудовых договоров.

Несколько других профсоюзов присоединились к забастовке, среди них – почтальоны. Из-за этого Tesla не может доставить номерные знаки для новых зарегистрированных автомобилей.

В иске, поданном в суд города Норрчепинг – важного промышленного центра Швеции, – компания Илона Маска называет действия профсоюзов дискриминацией, "которая не имеет никаких правовых оснований", и требует разрешить ей забрать зарегистрированные номерные знаки.

Шведское транспортное агентство указало, что, согласно действующему законодательству, номерные знаки автомобилей не могут распространяться любым другим способом, кроме как через скандинавскую компанию Postnord.

По данным Dagens Industri, Tesla отдельно подала иск против Postnord, требуя, чтобы суд обязал ее доставлять посылки компании.

Напомним, в сентябре в Германии на территории сервисного центра в городе Франкфурт-на-Майне сгорели 15 автомобилей Tesla, общая стоимость которых составляет сотни тысяч евро.