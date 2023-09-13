У Німеччині вщент згоріли автомобілі Tesla вартістю у сотні тисяч євро

У Німеччині на території сервісного центру у місті Франкфурт-на-Майні згоріли 15 автомобілів Tesla, загальна вартість яких становить сотні тисяч євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Пожежа на території паркінгу сервісного центру спалахнула напередодні вночі. До прибуття екстрених служб вогонь вже встиг поширитися на кілька електромобілів.

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Внаслідок пожежі вщент згоріли 15 автомобілів. Для боротьби з вогнем залучали близько 40 пожежників.

Роботи з ліквідації пожежі тривали до ранку. Її причина досі залишається нез'ясованою.

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Залізнична колія поблизу місця пожежі також була тимчасово закрита.

Наразі поліція припускає, що матеріальні збитки становлять близько 500 000 євро, однак вони можуть виявитися більшими.

Нагадаємо, наприкінці липня поблизу Нідерландів загорівся корабель з 3 тисячами авто на борту. Пожежа тривала кілька днів, після чого судно успішно відбуксирували до перевантажувального порту Емсгафен.