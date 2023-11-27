"Вишеградська четвірка", Німеччина й Австрія домовились посилити боротьбу з міграцією

Міністри внутрішніх справ країн "Вишеградської четвірки" (Польща, Словаччина, Угорщина й Чехія), а також Австрії та Німеччини на зустрічі в понеділок домовились активізувати зусилля із протидії нелегальній імміграції та торгівлі людьми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Голови МВС шести країн Європейського Союзу зустрілись в угорському місті Сегед неподалік від кордону із Сербією.

Чеський міністр Віт Ракушан, який організував зустріч, назвав міграцію "спільним викликом" для Європи і наголосив, що протидія нелегальній міграції повинна насамперед стосуватись запобіганні нелегальному в'їзду мігрантів через зовнішні кордони ЄС.

"Ми всі перебуваємо на одному міграційному шляху. У нас спільні кордони, і ситуація на зовнішньому кордоні ЄС впливає на всіх нас", – сказав Ракушан, не уточнивши, які саме заходи шестеро міністрів домовились вживати.

Своєю чергою голова МВС Угорщини Шандор Пінтер заявив, що він із колегами обговорить політику ЄС щодо імміграції на зустрічі в Брюсселі наступного тижня, але Будапешт не погодиться на компроміс щодо розподілу шукачів притулку, схвалений раніше цього року.

Уряди деяких країн Європейського Союзу занепокоєні тим, що все більший тиск через так званий балканський міграційний маршрут, який веде із Сербії до Угорщини, вимагає більш жорсткої реакції з боку країн регіону.

Майже половина з 27 країн-членів ЄС в останні місяці відновили тимчасові перевірки на внутрішніх кордонах, що є відхиленням від нормального режиму безвізового пересування, який діє в Шенгенській зоні.