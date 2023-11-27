"Вышеградская четверка", Германия и Австрия договорились усилить борьбу с миграцией

Министры внутренних дел стран "Вышеградской четверки" (Польша, Словакия, Венгрия и Чехия), а также Австрии и Германии на встрече в понедельник договорились активизировать усилия по противодействию нелегальной иммиграции и торговли людьми.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Главы МВД шести стран Европейского Союза встретились в венгерском городе Сегед недалеко от границы с Сербией.

Чешский министр Вит Ракушан, который организовал встречу, назвал миграцию "общим вызовом" для Европы и подчеркнул, что противодействие нелегальной миграции должно прежде всего касаться предотвращения нелегального въезда мигрантов через внешние границы ЕС.

"Мы все находимся на одном миграционном пути. У нас общие границы, и ситуация на внешней границе ЕС влияет на всех нас", – сказал Ракушан, не уточнив, какие именно меры шестеро министров договорились принимать.

В свою очередь глава МВД Венгрии Шандор Пинтер заявил, что он с коллегами обсудит политику ЕС по иммиграции на встрече в Брюсселе на следующей неделе, но Будапешт не согласится на компромисс по распределению искателей убежища, одобренный ранее в этом году.

Правительства некоторых стран Европейского Союза обеспокоены тем, что все большее давление из-за так называемого балканского миграционного маршрута, который ведет из Сербии в Венгрию, требует более жесткой реакции со стороны стран региона.

Почти половина из 27 стран-членов ЕС в последние месяцы возобновили временные проверки на внутренних границах, что является отклонением от нормального режима безвизового передвижения, который действует в Шенгенской зоне.