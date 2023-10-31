Словаччина посилює кордон з Угорщиною для стримування міграції

Новий уряд Словаччини в понеділок розмістив сотні поліцейських і військових на кордоні з Угорщиною в спробі стримати зростання нелегальної міграції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Останнім часом до Братислави прибуває все більше мігрантів і шукачів притулку, які прибувають здебільшого з Сербії через Угорщину і прямують до багатших західноєвропейських країн.

Міністр внутрішніх справ Матус Сутай Есток заявив журналістам, що кордон охоронятимуть сотні поліцейських, додавши, що "солдати також будуть патрулювати".

"Ми розгорнемо великі сили для захисту нашого зеленого кордону з Угорщиною", – сказав він, маючи на увазі прикордонні райони, які не є офіційними пунктами перетину кордону, після оголошення нових заходів.

"Ми хочемо дати чіткий сигнал, що з новим урядом прийшов новий підхід до нелегальної міграції", – додав він.

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо, чий коаліційний уряд був призначений минулого тижня, відвідав один з прикордонних переходів у понеділок ввечері, щоб ознайомитися з заходами.

Він повідомив, що цього року Словаччина виявила понад 46 000 нелегальних мігрантів на своїх кордонах.

"Ми дуже побоюємося значного погіршення міграційної ситуації. Ми пообіцяли громадськості захистити Словаччину від нелегальної міграції", – додав він.

Раніше цього місяця сусіди Словаччини – Австрія, Чехія і Польща – запровадили перевірки на своїх кордонах з країною з метою стримування міграції.

Згодом вони продовжили перевірки до 2 листопада.

Попередній словацький уряд розпочав перевірки на угорському кордоні у відповідь на заходи, прийняті сусідніми країнами.

Однак попередник Фіцо Людовіт Одор також стверджував тоді, що "міграція потребує європейського рішення на зовнішніх кордонах".

Напередодні Словенія продовжила поліцейські перевірки на кордоні з Хорватією та Угорщиною ще на 20 днів, до 19 листопада, посилаючись на занепокоєння щодо тероризму та організованої злочинності.

Між тим, Італія допустила продовження контролю на кордоні зі Словенією і в наступному році.