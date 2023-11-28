Блінкен відвідає Ізраїль у спробі продовжити перемир’я Газі

Державний секретар США Ентоні Блінкен повернеться цього тижня на Близький Схід, оскільки США сподіваються знайти спосіб продовжити режим припинення вогню в Газі і звільнити більше заручників.

Про це повідомив Державний департамент у понеділок, передає "Європейська правда" з посиланням на AP.

Блінкен відвідає Ізраїль і Західний берег річки Йордан після участі у вівторок і середу в зустрічах, присвячених Україні, у Брюсселі і Скоп'є (Північна Македонія), де збираються міністри закордонних справ країн-членів НАТО і ОБСЄ.

Ізраїль погодився на паузи у військових операціях в обмін на поступове звільнення заручників, захоплених ХАМАС під час нападів на Ізраїль 7 жовтня. Угода мала закінчитися в понеділок, але була продовжена ще на два дні, що означає, що термін її дії закінчується якраз тоді, коли Блінкен прибуває до Ізраїлю.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив у понеділок, що США сподіваються на продовження паузи, але це залежить від того, чи продовжить ХАМАС звільняти заручників.

В Ізраїлі та на Західному березі річки Йордан Блінкен обговорить право Ізраїлю на самооборону відповідно до міжнародного гуманітарного права, а також продовження зусиль, спрямованих на звільнення заручників, що залишилися, захист життя цивільного населення під час операцій Ізраїлю в Газі і прискорення гуманітарної допомоги цивільному населенню Гази.

Блінкен також обговорить принципи постконфліктного устрою Гази, а також необхідність створення незалежної палестинської держави і запобігання розширенню конфлікту.

Очікується, що на окупованому Західному березі річки Йордан Блінкен зустрінеться з президентом Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом. Блінкен та інші американські посадовці заявили, що вважають, що Палестинська адміністрація повинна відігравати значну роль в управлінні постконфліктною Газою.

З Ізраїлю та Західного берега річки Йордан Блінкен відправиться до Об'єднаних Арабських Еміратів для переговорів з регіональними лідерами, які будуть в Дубаї на кліматичному саміті COP28.

Блінкен доклав чимало зусиль, щоб запобігти поширенню конфлікту в Газі, розширити надання гуманітарної допомоги палестинському цивільному населенню на цій території, забезпечити звільнення заручників і організувати виїзд іноземців та осіб з подвійним громадянством з Гази суходолом до Єгипту.

Під час кожної зі своїх попередніх двох поїздок Блінкен неодноразово відвідував Ізраїль і Йорданію. Між двома поїздками він також зупинявся в Бахрейні, Єгипті, Іраку, Катарі, Саудівській Аравії, Туреччині та ОАЕ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні закликав до продовження тимчасового припинення вогню в секторі Гази, де Ізраїль веде військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС.

Раніше уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС про звільнення заручників в обмін на припинення вогню.

Президент США Джо Байден привітав домовленість про звільнення заручників, захоплених палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС під час нападу на Ізраїль, в обмін на припинення вогню.