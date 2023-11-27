Столтенберг закликав до продовження перемир'я в Газі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав до продовження тимчасового припинення вогню в секторі Гази, де Ізраїль веде військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав перед зустріччю Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ, повідомляє DPA.

Генсек НАТО привітав досягнення угоди між Ізраїлем та ХАМАС, яка дозволила звільнити заручників та доставити більшу кількість гуманітарної допомоги до палестинського сектору Гази.

"Я закликаю до продовження паузи. Це дозволило б надати вкрай необхідну допомогу населенню Гази та звільнити більше заручників", – додав Столтенберг.

Він також повторив своє попередження про потенційну регіональну ескалацію конфлікту, тому закликав Іран приборкати свої проксі у регіоні.

"Ми бачили удари дронів і ракет по позиціях США в Сирії та Іраку, а також напади на комерційне судноплавство. Це підкреслює ризик ескалації", – переконаний Столтенберг.

Раніше уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАСом про звільнення заручників в обмін на припинення вогню.

Президент США Джо Байден привітав домовленість про звільнення заручників, захоплених палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС під час нападу на Ізраїль, в обмін на припинення вогню.

Перед цим у Білому домі заявили, що терористичні дії угруповання ХАМАС проти Ізраїлю є геноцидом.

Водночас Байден заявляв, що дав зрозуміти прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу: окупація Гази була б "великою помилкою".