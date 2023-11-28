Блинкен посетит Израиль в попытке продлить перемирие в Газе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен вернется на этой неделе на Ближний Восток, поскольку США надеются найти способ продлить режим прекращения огня в Газе и освободить больше заложников.

Об этом сообщил Государственный департамент в понедельник, передает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Блинкен посетит Израиль и Западный берег реки Иордан после участия во вторник и среду во встречах, посвященных Украине, в Брюсселе и Скопье (Северная Македония), где собираются министры иностранных дел стран-членов НАТО и ОБСЕ.

Израиль согласился на паузы в военных операциях в обмен на постепенное освобождение заложников, захваченных ХАМАС во время нападений на Израиль 7 октября. Соглашение должно было закончиться в понедельник, но было продлено еще на два дня, что означает, что срок его действия заканчивается как раз тогда, когда Блинкен прибывает в Израиль.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в понедельник, что США надеются на продление паузы, но это зависит от того, продолжит ли ХАМАС освобождать заложников.

В Израиле и на Западном берегу реки Иордан Блинкен обсудит право Израиля на самооборону в соответствии с международным гуманитарным правом, а также продолжение усилий, направленных на освобождение оставшихся заложников, защиту жизни гражданского населения во время операций Израиля в Газе и ускорение гуманитарной помощи гражданскому населению Газы.

Блинкен также обсудит принципы постконфликтного устройства Газы, а также необходимость создания независимого палестинского государства и предотвращения расширения конфликта.

Ожидается, что на оккупированном Западном берегу реки Иордан Блинкен встретится с президентом Палестинской администрации Махмудом Аббасом. Блинкен и другие американские чиновники заявили, что считают, что Палестинская администрация должна играть значительную роль в управлении постконфликтной Газой.

Из Израиля и Западного берега реки Иордан Блинкен отправится в Объединенные Арабские Эмираты для переговоров с региональными лидерами, которые будут в Дубае на климатическом саммите COP28.

Блинкен приложил немало усилий, чтобы предотвратить распространение конфликта в Газе, расширить оказание гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению на этой территории, обеспечить освобождение заложников и организовать выезд иностранцев и лиц с двойным гражданством из Газы по суше в Египет.

Во время каждой из своих предыдущих двух поездок Блинкен неоднократно посещал Израиль и Иорданию. Между двумя поездками он также останавливался в Бахрейне, Египте, Ираке, Катаре, Саудовской Аравии, Турции и ОАЭ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне призвал к продолжению временного прекращения огня в секторе Газы, где Израиль ведет военную операцию против террористической группировки ХАМАС.

Ранее правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС об освобождении заложников в обмен на прекращение огня.

Президент США Джо Байден приветствовал договоренность об освобождении заложников, захваченных палестинской исламистской группировкой ХАМАС во время нападения на Израиль, в обмен на прекращение огня.