Сійярто уже в НАТО заявляє про "провал" стратегії щодо України, хоче нової

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто порушив питання про необхідність переосмислення стратегії НАТО щодо України, тому що нинішня, яка передбачає підтримку Києва в протистоянні повномасштабній агресії РФ, нібито не спрацьовує.

Такі міркування Сійярто транслював на зустрічі з угорськими журналістами у вівторок після зустрічі голів МЗС країн НАТО у Брюсселі, пише "Європейська правда" з посиланням на угорський провладний портал Origo.

Сійярто поскаржився, що під час дискусії щодо повномасштабної російської агресії проти України було майже відсутнє слово "мир", і лише турецький представник разом із ним порушив питання про необхідність НАТО переглянути стратегію щодо України.

"План же полягав у тому, що Україна досягне військової перемоги, Росія зазнає поразки, і в ній будуть політичні наслідки. Думаю, всі тепер бачать, хоча й не визнають, що цей план провалився", – додав він.

Голова угорського МЗС також укотре повторив мантру про "провал" українського контрнаступу, сказавши, що "кілька людей тут тихо, з острахом, але визнають це". А отже, "має бути порушене питання, якщо стратегія досі, й це очевидно, не спрацювала, який має бути план Б".

"Зараз практично така ж атмосфера війни, як і в останні півтора року, факти нікого не обходять, ніхто не хоче переосмислювати стратегію попри провал останніх півтора року", – мовив Сійярто.

Хороші слова в угорця в бік колег усе ж знайшлись: він привітав консенсус стосовно того, що Україна не стане членом НАТО, поки проти неї веде загарбницьку війну Росія.

Угорщина не вперше висловлює подібні твердження стосовно повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Угорський прем'єр Віктор Орбан, приміром, вимагає від ЄС так само переглянути свій стратегічний підхід щодо підтримки Києва та санкцій проти Росії.

Від угорських топ-посадовців також можна регулярно почути, що Україна "не виграє" війни, а єдиний вихід – якнайшвидше йти на переговори з Москвою.

Читайте також: Нічого особистого, лише гроші: як і чому Угорщина блокує євроінтеграцію України.