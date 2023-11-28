Сийярто уже в НАТО заявляет о "провале" стратегии в отношении Украины, хочет новой

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поднял вопрос о необходимости переосмысления стратегии НАТО в отношении Украины, потому что нынешняя, которая предусматривает поддержку Киева в противостоянии полномасштабной агрессии РФ, якобы не срабатывает.

Такие рассуждения Сийярто транслировал на встрече с венгерскими журналистами во вторник после встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на венгерский провластный портал Origo.

Сийярто пожаловался, что во время дискуссии о полномасштабной российской агрессии против Украины почти отсутствовало слово "мир", и только турецкий представитель вместе с ним поднял вопрос о необходимости НАТО пересмотреть стратегию в отношении Украины.

"План же заключался в том, что Украина достигнет военной победы, Россия потерпит поражение, и в ней будут политические последствия. Думаю, все теперь видят, хотя и не признают, что этот план провалился", – добавил он.

Глава венгерского МИД также в очередной раз повторил мантру о "провале" украинского контрнаступления, сказав, что "несколько человек здесь тихо, со страхом, но признают это". А значит, "должен быть поднят вопрос, если стратегия до сих пор, и это очевидно, не сработала, какой должен быть план Б".

"Сейчас практически такая же атмосфера войны, как и в последние полтора года, факты никого не обходят, никто не хочет переосмысливать стратегию, несмотря на провал последних полутора лет", – сказал Сийярто.

Хорошие слова у венгра в сторону коллег все же нашлись: он приветствовал консенсус относительно того, что Украина не станет членом НАТО, пока против нее ведет захватническую войну Россия.

Венгрия не впервые высказывает подобные утверждения относительно полномасштабного вторжения РФ в Украину. Венгерский премьер Виктор Орбан, например, требует от ЕС так же пересмотреть свой стратегический подход к поддержке Киева и санкций против России.

От венгерских топ-чиновников также можно регулярно услышать, что Украина "не выиграет" войну, а единственный выход – как можно быстрее идти на переговоры с Москвой.

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