Парламент Швеції підтримав розширене будівництво атомних реакторів

Шведський парламент – Риксдаг – у середу, 29 листопада, підтримав законодавчу пропозицію уряду щодо розвитку атомної енергетики.

Про це, як пише "Європейська правда", сповістила пресслужба Риксдагу.

Законодавчі поправки дозволять будувати нові атомні реактори не лише в трьох містах Швеції, де нині діють атомні електростанції. Також знімається обмеження на одночасну роботу не більш як десяти реакторів.

Ухвалюючи рішення, Риксдаг підтримав позицію шведського уряду про те, що атомна енергетика "продовжуватиме відігравати важливу роль в енергетичному балансі Швеції", зокрема через відмову від викопного палива.

"Атомна енергетика також сприяє стабільному та передбачуваному функціонуванню енергетичної системи Швеції", – додали там.

Ухвалені шведським парламентом зміни набудуть чинності 1 січня 2024 року.

Уряд Швеції на початку серпня заявив, що зніме обмеження на кількість ядерних реакторів, дозволених у країні, і спростить процес отримання дозволів для нових реакторів.

Крім того, країна готується скасувати заборону на видобуток урану, аби мати власне джерело палива для атомних електростанцій в умовах, коли більшість постачань залежать від Росії.