Парламент Швеции поддержал расширенное строительство атомных реакторов

Шведский парламент – Риксдаг – в среду, 29 ноября, поддержал законодательное предложение правительства по развитию атомной энергетики.

Об этом, как пишет "Европейская правда", известила пресс-служба Риксдага.

Законодательные поправки позволят строить новые атомные реакторы не только в трех городах Швеции, где действуют атомные электростанции. Также снимается ограничение на одновременную работу не более десяти реакторов.

Принимая решение, Риксдаг поддержал позицию шведского правительства о том, что атомная энергетика "продолжит играть важную роль в энергетическом балансе Швеции", в том числе из-за отказа от ископаемого топлива.

"Атомная энергетика также способствует стабильному и предполагаемому функционированию энергетической системы Швеции", – добавили там.

Принятые шведским парламентом изменения вступят в силу 1 января 2024 года.

Напомним, правительство Швеции в начале августа заявило, что снимет ограничения на количество ядерных реакторов, разрешенных в стране, и упростит процесс получения разрешений для новых реакторов.

Кроме того, страна готовится отменить запрет на добычу урана, чтобы иметь собственный источник топлива для атомных электростанций в условиях, когда большинство поставок зависят от России.