Уряд Швеції зніме обмеження на кількість ядерних реакторів у країні

Уряд Швеції заявив у середу, що зніме обмеження на кількість ядерних реакторів, дозволених у країні, і спростить процес отримання дозволів для нових реакторів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

"Кліматичний перехід вимагає подвоєння виробництва електроенергії в найближчі 20 років", – заявила міністерка з питань клімату Роміна Пурмохтарі.

Вона додала, що у період з 2030 по 2050 роки мають бути введені в дію десять традиційних ядерних реакторів.

Пурмохтарі сказала, що уряд просувається вперед із запропонованим законопроєктом, який зніме обмеження на максимальну кількість реакторів у країні – 10, а також вимогу, щоб нові реактори будувалися в тих самих місцях, що й наявні.

За її словами, ці обмеження "заважають сучасному погляду на ядерну енергетику".

Пурмохтарі повідомила, що вже підготовлений законопроєкт, який буде розглянутий парламентом восени.

Скандинавська країна проголосувала на необов'язковому референдумі 1980 року за поступову відмову від ядерної енергетики.

Відтоді Швеція зупинила шість з 12 своїх реакторів, а ті, що залишилися, на трьох атомних електростанціях, виробляють близько 30% електроенергії, яка сьогодні використовується в країні.

Але Швеція намагається знайти життєздатні альтернативні джерела енергії для заміни ядерної енергетики, оскільки відновлювані джерела енергії ще не в змозі повністю задовольнити її потреби.

У 2016 році широка політична більшість погодилася продовжити використання ядерної енергії в осяжному майбутньому, що відкрило шлях до будівництва нових реакторів, які замінять застарілі, що закінчують свій термін експлуатації.

Реактори були відкриті в 1970-х і 1980-х роках. Більшість з них мають термін експлуатації близько 40 років і потребують модернізації.

Шведські соціал-демократи, які очолювали попередній уряд, традиційно виступали проти будівництва нових реакторів, тоді як правоцентристи були за.

Одразу після приходу до влади наприкінці 2022 року правий коаліційний уряд прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона оголосив, що прагне побудувати нові реактори.

Він також оголосив про зміну енергетичної політики Швеції, змінивши свою мету зі 100-відсоткової "відновлюваної" енергії на 100-відсоткову "безвикопну" енергію.

Нагадаємо, Франція обігнала Швецію і стала найбільшим чистим експортером електроенергії в Європі, в той час як Німеччина перетворилася з експортера на імпортера протягом першої половини цього року.