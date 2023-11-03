У Польщі опозиційні партії не обговорюють питання абортів під час коаліційних переговорів

Три опозиційні партії, які бажають сформувати новий польський уряд, створили спеціальну переговорну групу, яка наразі працює над коаліційною угодою, що включатиме підвищення зарплат у державному секторі та відшкодування витрат на екстракорпоральне запліднення, не згадуючи про право на аборт – делікатне питання, яке розділяє партії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

"Громадянська коаліція" Дональда Туска, блок "Третій шлях" і "Лівиця" розходяться у поглядах на численні питання, включаючи рішення щодо соціальної держави, які просувають ліві, а також чутливі світоглядні питання, такі як аборт.

І без того суворі права на аборт були ще більше обмежені рішенням Конституційного трибуналу у 2020 році, який звинуватили в тому, що він контролюється правлячою партією "Право і справедливість", і це викликало масові протести в польських містах. Тим не менш, питання абортів не розглядається під час коаліційних переговорів.

"Ми всі згодні з необхідністю якнайшвидшого скасування рішення Конституційного трибуналу", – заявив депутат Даріуш Вечорек, який представляє лівих у переговорній групі.

Під час передвиборчої кампанії "Лівиця" і "Громадянська коаліція" обіцяли легалізувати аборти до 12-го тижня вагітності, проте "Третій шлях" хоче повернутися до компромісу 1993 року, згідно з яким аборт був дозволений у трьох випадках: коли плід серйозно і незворотно пошкоджений, коли життя матері знаходиться в небезпеці і коли вагітність настала в результаті зґвалтування.

За словами Вечорека, законопроєкт про право на аборт, ймовірно, буде представлений десь у 2024 році після обговорення всередині коаліції. Це не означає, що коаліційна угода взагалі не буде стосуватися прав жінок. Вона включатиме державне фінансування методу екстракорпоральних репродуктивних технологій та підвищення стандартів медичної допомоги вагітним жінкам.

Партії також погоджуються підвищити зарплати вчителям і працівникам бюджетної сфери та зберегти пакет програм соціального забезпечення, запроваджених урядом ПіС. Під час виборчої кампанії ПіС погрожував, що в разі приходу до влади опозиція скасує такі програми, як щомісячна допомога на дитину, яку нещодавно було збільшено до 800 злотих.

Коаліційна угода також може включати декларацію про фонди ЄС. Через занепокоєння щодо верховенства права в Польщі Європейська комісія заморозила гроші, виділені країні в рамках програми "Відновлення та стійкість", які будуть видані лише після того, як Варшава виконає конкретні проміжні результати, в основному пов'язані з незалежністю судової системи.

Опозиція заявляє, що має план дотримання стандартів, встановлених законодавством ЄС, але досі його не оприлюднила.

Переважна більшість громадян Польщі вважає, що президент Анджей Дуда повинен доручити формування уряду кандидату, якого оберуть опозиційні партії та блоки.

Детально на цю тему – у відеоблозі ЄвроПравди, а також у статті Туск та його команда: як опозиція домовляється про новий уряд Польщі