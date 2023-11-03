В Польше оппозиционные партии не обсуждают вопрос абортов во время коалиционных переговоров

Три оппозиционные партии, желающие сформировать новое польское правительство, создали специальную переговорную группу, которая сейчас работает над коалиционным соглашением, включающим повышение зарплат в государственном секторе и возмещение расходов на экстракорпоральное оплодотворение, не упоминая о праве на аборт – деликатный вопрос, который разделяет партии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

"Гражданская коалиция" Дональда Туска, блок "Третий путь" и "Левица" расходятся во взглядах на многочисленные вопросы, включая решения по социальному государству, которые продвигают левые, а также чувствительные мировоззренческие вопросы, такие как аборт.

И без того строгие права на аборт были еще больше ограничены решением Конституционного трибунала в 2020 году, который обвинили в том, что он контролируется правящей партией "Право и справедливость", и это вызвало массовые протесты в польских городах. Тем не менее, вопрос абортов не рассматривается во время коалиционных переговоров.

"Мы все согласны с необходимостью скорейшей отмены решения Конституционного трибунала", – заявил депутат Дариуш Вечорек, представляющий левых в переговорной группе.

Во время предвыборной кампании "Левица" и "Гражданская коалиция" обещали легализовать аборты до 12-й недели беременности, однако "Третий путь" хочет вернуться к компромиссу 1993 года, согласно которому аборт был разрешен в трех случаях: когда плод серьезно и необратимо поврежден, когда жизнь матери находится в опасности и когда беременность наступила в результате изнасилования.

По словам Вечорека, законопроект о праве на аборт, вероятно, будет представлен где-то в 2024 году после обсуждения внутри коалиции. Это не означает, что коалиционное соглашение вообще не будет касаться прав женщин. Оно будет включать государственное финансирование метода экстракорпоральных репродуктивных технологий и повышение стандартов медицинской помощи беременным женщинам.

Партии также соглашаются повысить зарплаты учителям и работникам бюджетной сферы и сохранить пакет программ социального обеспечения, введенных правительством ПиС. Во время избирательной кампании ПиС угрожал, что в случае прихода к власти оппозиция отменит такие программы, как ежемесячное пособие на ребенка, которое недавно было увеличено до 800 злотых.

Коалиционное соглашение также может включать декларацию о фондах ЕС. Из-за беспокойства относительно верховенства права в Польше Европейская комиссия заморозила деньги, выделенные стране в рамках программы "Восстановление и устойчивость", которые будут выданы только после того, как Варшава выполнит конкретные промежуточные результаты, в основном связанные с независимостью судебной системы.

Оппозиция заявляет, что имеет план соблюдения стандартов, установленных законодательством ЕС, но до сих пор его не обнародовала.

Подавляющее большинство граждан Польши считает, что президент Анджей Дуда должен поручить формирование правительства кандидату, которого выберут оппозиционные партии и блоки.

Подробно на эту тему – в видеоблоге ЕвроПравды, а также в статье Туск и его команда: как оппозиция договаривается о новом правительстве Польши