Польські прикордонники затримали грузинів і українця за перевезення нелегалів

Польські прикордонники повідомили про затримання двох грузинів і українця за сприяння у незаконному перевезенні мігрантів.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомила польська прикордонна служба у Twitter (X).

За даними відомства, напередодні до Польщі з території Білорусі намагалися пробратися 44 нелегали, серед яких вихідці з Ємену, Сирії та Еритреї.

"За пособництво було затримано трьох осіб – двох громадян Грузії, які приїхали забрати нелегальних мігрантів, та одного громадянина України, який перевозив двох іранців", – йдеться у повідомленні.

W dn.02.11 do🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾44 cudzoziemców, https://t.co/0z0iwvjWyT. ob.Jemenu,Syrii,Erytrei.



Za pomocnictwo zatrzymano trzy osoby – 2x ob. Gruzji, którzy przyjechali po odbiór nielegalnych migrantów i 1x ob. Ukrainy,który przewoził dwóch Irańczyków. pic.twitter.com/Pvy7zOqPqI — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 3, 2023

Нагадаємо, 31 жовтня співробітники Прикордонної служби Польщі Любуському воєводстві, що на південному заході, затримали громадянина України, який займався незаконним переправленням мігрантів і погрожував прикордонникам ножем.

Перед цим Прикордонна служба Польщі повідомила про затримання двох громадян України і громадянина Росії за підозрою у сприянні перевезенню нелегальних мігрантів.