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Польські прикордонники затримали грузинів і українця за перевезення нелегалів

П'ятниця, 3 листопада 2023, 11:50

Польські прикордонники повідомили про затримання двох грузинів і українця за сприяння у незаконному перевезенні мігрантів.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомила польська прикордонна служба у Twitter (X).

За даними відомства, напередодні до Польщі з території Білорусі намагалися пробратися 44 нелегали, серед яких вихідці з Ємену, Сирії та Еритреї.

"За пособництво було затримано трьох осіб – двох громадян Грузії, які приїхали забрати нелегальних мігрантів, та одного громадянина України, який перевозив двох іранців", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 жовтня співробітники Прикордонної служби Польщі Любуському воєводстві, що на південному заході, затримали громадянина України, який займався незаконним переправленням мігрантів і погрожував прикордонникам ножем.

Перед цим Прикордонна служба Польщі повідомила про затримання двох громадян України і громадянина Росії за підозрою у сприянні перевезенню нелегальних мігрантів.

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Польща