Українець, який перевозив мігрантів через Польщу, погрожував ножем прикордонникам

Співробітники Прикордонної служби Польщі Любуському воєводстві, що на південному заході, затримали громадянина України, який займався незаконним переправленням мігрантів і погрожував прикордонникам ножем.

Про це відомство повідомило 31 жовтня, пише "Європейська правда".

Польські прикордонники стверджують, що намагалися зупинити для контролю мікроавтобус із польськими номерами, який прямував до кордону з Німеччиною. Його водій проігнорував сигнали про зупинку й почав тікати на великій швидкості.

Поблизу села Валовиці, що в прикордонному районі, чоловік раптово зупинив автомобіль, вискочив із нього й спробував втекти.

Фото: Прикордонна служба Польщі

"Прикордонники зробили попереджувальні постріли. Однак виявилося, що водій не має наміру здаватися. Він дістав ніж і почав погрожувати спочатку прикордоннику, а потім заявив, що сам себе скалічить", – пише Прикордонна служба Польщі.

Прикордонники залучили перемовника від поліції, який переконав чоловіка покласти ножа й здатись. Ним виявився 26-річний громадянин України, мав намір вивезти групу іноземців до Німеччини у вантажному відсіку автобуса.

Фото: Прикордонна служба Польщі

Співробітники польської прикордонної служби виявили у водійських дверцятах пакетик із 0,5 грама кокаїну. Його підтвердили і в організмі українця.

Чоловіку оголосили звинувачення в організації перетину польсько-німецького кордону всупереч правилам, непокорі наказу про зупинку транспортного засобу, активному нападі на офіцера і водінні в стані наркотичного сп'яніння.

Наразі українця арештували на три місяці, а за сукупністю звинувачень йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Напередодні Прикордонна служба Польщі повідомила про затримання двох громадян України і громадянина Росії за підозрою у сприянні перевезенню нелегальних мігрантів.