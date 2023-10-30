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Польські прикордонники затримали двох українців за перевезення нелегалів

Понеділок, 30 жовтня 2023, 10:34

Прикордонна служба Польщі повідомила про затримання двох громадян України і громадянина Росії за підозрою у сприянні перевезенню нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За даними польських прикордонників, 29 жовтня до Польщі незаконно потрапити намагалися 94 особи, в тому числі громадяни Сирії, Сомалі і Ємену.

В одному з пунктів пропуску група мігрантів незаконно перетнула річку Пшевлока, в іншому – група з близько 20 осіб закидала польські патрулі камінням.

"Трьох осіб затримано за пособництво – двох громадян України та громадянина Росії", – йдеться у повідомленні прикордонної служби Польщі у Twitter (X).

Нагадаємо, урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Республіки Польща Станіслав Жарин повідомив, що білоруський пропагандистський апарат активізував агресивну інформаційну діяльність, спрямовану проти Польщі.

За словами Жарина, пропагандистські дії доповнюють операцію з дестабілізації кордону Польщі за допомогою штучно стимульованого міграційного тиску.

Повідомлялося також, що польські прикордонники дедалі частіше затримують при спробі перетнути кордон нелегальних мігрантів, які мають російські візи.

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