Польські прикордонники затримали двох українців за перевезення нелегалів

Прикордонна служба Польщі повідомила про затримання двох громадян України і громадянина Росії за підозрою у сприянні перевезенню нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За даними польських прикордонників, 29 жовтня до Польщі незаконно потрапити намагалися 94 особи, в тому числі громадяни Сирії, Сомалі і Ємену.

В одному з пунктів пропуску група мігрантів незаконно перетнула річку Пшевлока, в іншому – група з близько 20 осіб закидала польські патрулі камінням.

"Трьох осіб затримано за пособництво – двох громадян України та громадянина Росії", – йдеться у повідомленні прикордонної служби Польщі у Twitter (X).

W dn.29.10 do🇵🇱próbowały nielegalnie przedostać się z🇧🇾 94 os. https://t.co/0z0iwvjWyT. ob. Syrii, Somalii, Jemenu. #PSGBiałowieża cudzoziemcy pokonali rzekę Przewłokę. #PSGMielnik 20 migrantów atakowało kamieniami 🇵🇱patrole. Za pomocnictwo zatrzymano 3 os. – 2 ob. 🇺🇦 i ob. 🇷🇺. pic.twitter.com/djcbLkhFXd — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 30, 2023

Нагадаємо, урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Республіки Польща Станіслав Жарин повідомив, що білоруський пропагандистський апарат активізував агресивну інформаційну діяльність, спрямовану проти Польщі.

За словами Жарина, пропагандистські дії доповнюють операцію з дестабілізації кордону Польщі за допомогою штучно стимульованого міграційного тиску.

Повідомлялося також, що польські прикордонники дедалі частіше затримують при спробі перетнути кордон нелегальних мігрантів, які мають російські візи.