Близькі родичі прем’єра Шотландії змогли покинути заблокований сектор Гази

Перший міністр Шотландії Хумза Юсаф повідомив, що батьки його дружини-палестинки, які поїхали навідати своїх рідних у секторі Гази до нападу ХАМАС на Ізраїль, нарешті змогли покинути заблокований анклав.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Родичі першого міністра Шотландії залишались на території, яку Ізраїль взяв у облогу, з моменту нападу ХАМАС 7 жовтня. Вони стали одними з понад 100 людей з британського списку осіб, яким було дозволено виїхати з Гази сьогодні.

Елізабет і Магед Ель-Накла приїхали до Гази, щоб відвідати родину фото: PA

Новиною Юсаф та його дружина Надія Ель-Накла поділились у спільній заяві.

"Ми дуже раді підтвердити, що батьки Наді змогли виїхати з Гази через контрольно-пропускний пункт Рафах сьогодні вранці. Останні чотири тижні були справжнім жахом для нашої сім'ї. Ми дуже вдячні за всі послання розради і молитви, які ми отримали з усього світу, і навіть з усього політичного спектра в Шотландії і Великої Британії", – сказано у заяві.

Про те, що рідні дружини шотландського прем’єр-міністра застрягли у секторі Гази, стало відомо 9 жовтня.

Про Юсафа "ЄвроПравда" розповідала у статті Шотландія шукає ідентичність: чого чекати від першого мусульманина на чолі уряду країни