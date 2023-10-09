У секторі Гази заблоковані близькі родичі першого міністра Шотландії

Перший міністр Шотландії Хумза Юсаф заявив, що у секторі Гази опинилися заблокованими батьки його дружини-палестинки, які поїхали туди навідати своїх рідних.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Хумза Юсаф розповів, що батьки його дружини, палестинки Наді Ель-Накли проживають у шотландському Данді і близько тижня тому поїхали у сектор Гази навідати 92-річну матір батька дружини, де й перебували на момент атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

За його словами, після ескалації можливості виїхати звідти немає, Британія ніяк не може гарантувати їм безпечний виїзд і в родині бояться, що вони не виживуть там під час подальших подій.

Юсаф наголосив, що рішуче засуджує дії ХАМАСу. "Не може бути діяких двозначностей, і уряд Шотландії рішучий у своєму осуді", – заявив Хумза Юсаф. Однозначно він висловив жаль у зв’язку із загибеллю цивільних людей з обох боків та зазначив, що для нього життя загиблих ізраїльтян рівноцінні життям цивільних палестинців.

У секторі Гази також проживає брат дружини зі своєю родиною. Хумза Юсаф наголосив, що вони ніяк не пов’язані з ХАМАС.

"Моя свекруха – колишня медсестра, брат дружини, який зараз живе в Газі – лікар, і ніяк не пов’язаний з ХАМАС, але вони разом з багатьма іншими мешканцями Гази потенційно отримають колективне покарання, і це не можна виправдати", – зазначив Хумза Юсаф.

Нагадаємо, британські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що через атаку ХАМАС проти Ізраїлю загинули або опинилися у полоні понад 10 громадян Британії. Всього у регіоні перебуває до 60 000 британців.