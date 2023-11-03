Близкие родственники премьера Шотландии смогли покинуть заблокированный сектор Газы

Первый министр Шотландии Хумза Юсаф сообщил, что родители его жены-палестинки, которые поехали навестить своих родных в секторе Газа до нападения ХАМАС на Израиль, наконец смогли покинуть заблокированный анклав.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Родственники первого министра Шотландии оставались на территории, которую Израиль взял в осаду, с момента нападения ХАМАС 7 октября. Они стали одними из более 100 человек из британского списка лиц, которым было разрешено выехать из Газы сегодня.

Элизабет и Магед Эль-Накла приехали в Газу, чтобы навестить семью ФОТО: PA

Новостью Юсаф и его жена Надежда Эль-Накла поделились в совместном заявлении.

"Мы очень рады подтвердить, что родители Нади смогли выехать из Газы через контрольно-пропускной пункт Рафах сегодня утром. Последние четыре недели были настоящим ужасом для нашей семьи. Мы очень благодарны за все послания утешения и молитвы, которые мы получили со всего мира, и даже со всего политического спектра в Шотландии и Великобритании", – сказано в заявлении.

О том, что родные жены шотландского премьер-министра застряли в секторе Газа, стало известно 9 октября.

О Юсафе "ЕвроПравда" рассказывала в статье Шотландия ищет идентичность: чего ждать от первого мусульманина во главе правительства страны