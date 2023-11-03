Молдова знімає з місцевих виборів проросійську партію через загрозу нацбезпеці

Комісія з надзвичайних ситуацій уряду Молдови ухвалила рішення скасувати реєстрацію на місцевих виборах, які мають відбутись 5 листопада, всіх кандидатів від проросійського проєкту "Шанс", пов’язаного з олігархом-утікачем Іланом Шором.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, на терміновій пресконференції в п’ятницю заявив прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан.

Речан заявив, що представники партії "Шанс" хочуть "розвалити нашу країну, розділити її, розпалити сепаратизм і кинути її в хаос і насильство", тому молдовський уряд зобов'язаний втрутитися, а "ігнорувати такі атаки не лише аморально, але й протизаконно".

"Російська Федерація не може увійти до Молдови з танками, як вона увійшла в Україну, але вона входить з організованою злочинністю", – підкреслив він.

Молдовський прем’єр пояснив, що спецслужби виявили докази причетності проєкту Ілана Шора до спроби знищення конституційного ладу. За цим фактом правоохоронці склали "понад 160 томів кримінальних справ, з яких майже 70 уже направлено до суду".

"Рішення ЦВК ухвалене з міркувань національної безпеки в контексті гібридної війни, розв'язаної Росією в Молдові: реєстрація кандидатів на виборах, висунутих партією "Шанс" на загальних місцевих виборах 5 листопада 2023 року, скасовується", – оголосив Речан.

Нагадаємо, партія "Шанс" – це політичний проєкт, пов'язаний із Іланом Шором, колишнім депутатом парламенту, засудженим до 15 років ув'язнення у справі про виведення 10% ВВП із банківської системи Молдови (справа про "крадіжку мільярда").

Партію "Шор", яка раніше діяла в Молдові, визнали неконституційною на підставі доведених фактів незаконного фінансування партії, підкупу виборців та учасників протестів.

Про значення заборони партії "Шор" читайте у статті: Молдова йде на війну з агентами Кремля. Що означає заборона ключової опозиційної партії країни