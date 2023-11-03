Молдова снимает с местных выборов пророссийскую партию из-за угрозы нацбезопасности

Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдовы приняла решение отменить регистрацию на местных выборах, которые должны состояться 5 ноября, всех кандидатов от пророссийского проекта "Шанс", связанного с беглым олигархом Иланом Шором.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, на срочной пресс-конференции в пятницу заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан.

Речан заявил, что представители партии "Шанс" хотят "развалить нашу страну, разделить ее, разжечь сепаратизм и бросить ее в хаос и насилие", поэтому молдавское правительство обязано вмешаться, а "игнорировать такие атаки не только аморально, но и противозаконно".

"Российская Федерация не может войти в Молдову с танками, как она вошла в Украину, но она входит с организованной преступностью", – подчеркнул он.

Молдавский премьер пояснил, что спецслужбы обнаружили доказательства причастности проекта Илана Шора к попытке уничтожения конституционного строя. По этому факту правоохранители составили "более 160 томов уголовных дел, из которых почти 70 уже направлены в суд".

"Решение ЦИК принято из соображений национальной безопасности в контексте гибридной войны, развязанной Россией в Молдове: регистрация кандидатов на выборах, выдвинутых партией "Шанс" на всеобщих местных выборах 5 ноября 2023 года, отменяется", – объявил Речан.

Напомним, партия "Шанс" – это политический проект, связанный с Иланом Шором, бывшим депутатом парламента, приговоренным к 15 годам заключения по делу о выводе 10% ВВП из банковской системы Молдовы (дело о "краже миллиарда").

Партию "Шор", которая ранее действовала в Молдове, признали неконституционной на основании доказанных фактов незаконного финансирования партии, подкупа избирателей и участников протестов.

О значении запрета партии "Шор" читайте в статье: Молдова идет на войну с агентами Кремля. Что означает запрет ключевой оппозиционной партии страны