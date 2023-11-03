Спецслужби Молдови: РФ витратила $55 млн на дестабілізацію в країні

Голова Служби інформації та безпеки (СІБ) Молдови Олександр Мустяце заявив про те, що Росія витратила 1 млрд леїв (55,2 млн доларів) на дестабілізацію ситуації в країні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NewsMaker.

Він послався на дані СІБ, які вказують на підготовку і реалізацію на території Молдови, починаючи з другої половини 2022 року, диверсійного сценарію зовнішнього втручання для насильницького повалення демократичного уряду і захоплення політичного контролю кримінальними угрупованнями, підпорядкованими іншим країнам.

"Організатори цього сценарію афілійовані зі структурами, відповідальними за розробку і реалізацію політичних технологій у РФ, пов'язаними з адміністрацією президента Росії і російськими спецслужбами. Автори цього сценарію на території Молдови – учасники організованої злочинної групи, очолюваної Іланом Шором", – зазначив Мустяце.

Глава СІБ пояснив, що для дестабілізації ситуації в Молдові Шор використовує кілька політичних партій, зокрема, партію "Шанс". Він додав, що злочинне угруповання Шора підтримує інший молдавський олігарх – Влад Плахотнюк.

"Спільно з іншими правоохоронними органами розкрито масштабну операцію, мета якої вплинути на виборчі процеси. Зокрема за допомогою прихованого фінансування виборчої кампанії партії "Шанс". Ця сума перевищила 90 млн леїв. Підтверджено, що більша частина грошей надійшла з-за кордону, зокрема, з Росії", – розповів Мустяце.

Він також повідомив, що кандидати від партії "Шанс" під час виборчої кампанії пообіцяли реалізувати кілька соціальних та інфраструктурних проєктів, у яких, за даними СІБ, брав участь громадянин РФ та Ізраїлю Ігал/Ігор Швед.

"Сума фінансування, імовірно передана "спонсором" Ігалом Шведом, – €1 032 737 і $280 тис. Під час розслідування встановлено, що гроші на рахунки Шведа в Казахстані надходили з Росії від громадянина Молдови та РФ Віктора Гуцуляка, який тісно пов'язаний з Іланом Шорм і одним із російських олігархів", – заявив Мустяце.

За його словами, СІБ підготував детальну доповідь про спроби РФ дестабілізувати ситуацію в Молдові за допомогою злочинного угруповання Шора, яку направили до Центральної виборчої комісії, Наццентру боротьби з корупцією та Генеральної прокуратури.

Раніше президентка Молдови Мая Санду в середу звинуватила Росію в "купівлі" виборців на місцевих виборах, що відбудуться цими вихідними, шляхом вливання грошей у промосковські політичні партії.

Нагадаємо, ЦВК Молдови відмовила в акредитації кільком російським короткостроковим спостерігачам при ОБСЄ. Місцеві вибори у Молдові пройдуть 5 листопада.

На початку жовтня Мая Санду заявила, що за зірваною на початку року спробою Росії влаштувати державний переворот у Молдові стояло російське терористичне угруповання "Вагнер".