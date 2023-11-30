Як Росія мститься Фінляндії за вступ в НАТО та угоду з США

Ранок 30 листопада почався для Фінляндії повним закриттям кордону з Росією.

У попередні тижні одні за іншими закрили сім із восьми фінських КПП на кордоні зі східним сусідом, а вдень у середу припинив роботу останній з пунктів пропуску – "Райя-Йоосеппі" у Лапландії, на крайній півночі.

Причиною такого рішення є російська гібридна "спецоперація" – дуже схожа на ту, яку вже понад два роки реалізовує проти своїх сусідів білоруський диктатор Александр Лукашенко: на фінському кордоні масово з’явилися мігранти-шукачі притулку.

Фінляндія почала діяти фактично на випередження, не чекаючи, поки за "першими дзвіночками" настане масштабна проблема, йдеться у статті журналістки "Європейської правди" Марії Ємець Фінляндія тримає оборону: як Росія дала старт новій міграційній кризі на кордоні ЄС.

Останній пункт пропуску "Райя-Йоосеппі", що за 240 км від російського Мурманська і майже 1500 км від Санкт-Петербурга, закрили до 13 грудня.

До того часу перетинати кордон Фінляндії з РФ зможуть лише вантажні потяги.

Підставою для рішення стала не так кількість прибуваючих людей (близько 900 осіб за листопад), як загальна оцінка ситуації.

"Ризик того, що це загроза для нашого східного кордону і що вона може розширитися – абсолютно явний… У даній ситуації закриття всього східного кордону є необхідним кроком. Цим рішенням ми захищаємо нацбезпеку Фінляндії від гібридної операції РФ", – зазначив представник Прикордонної служби Матті Сарасмаа.

Тепер подати заявку на притулок можливо лише в аеропортах або морських пунктах в’їзду на територію Фінляндії. На практиці потрапити туди без необхідних для в’їзду документів неможливо.

Цікава деталь – мігранти, які останнім часом прибули з Росії, мали студентські або туристичні візи, видані Росією (як і щонайменш частина мігрантів, які намагаються потрапити до Польщі з Білорусі).

"Ми маємо докази того, що, на відміну від того, як це було раніше, російські прикордонники не просто пропускають на виїзд до Фінляндії людей без необхідних документів, але й активно допомагають їм потрапити у прикордонну зону", – коментує міністерка закордонних справ Еліна Валтонен.

Ще більше стає зрозуміло з інших знахідок журналістів та їхнього спілкування з мігрантами, які встигли проскочити через кордон.

Фінляндія зіграла на випередження, але поки немає гарантій, що закритий кордон все ж стримає шукачів кращої долі від мандрівки через полярну ніч і тріскучі морози. Хтось із південних країв через необізнаність може навіть не усвідомлювати, в яких умовах опиниться.

Поява біля закритих КПП десятків людей, яких Росія випустила з анульованими візами і не впускає назад, стала б для Гельсінкі дуже неприємним викликом.

Якщо керуватися людяністю і зробити виняток, за такою групою неодмінно з’явиться наступна – будь-яка поступка стане сигналом, що шантаж працює.

А в умовах полярних морозів штурми закритого кордону з високою ймовірністю призведуть до людських жертв.

Зі слів одного з мігрантів, який спілкувався з журналістами, на російських КПП він буцімто чув розмови, що у разі закриття кордону Фінляндії Росія збирається спрямовувати мігрантів до кордонів інших своїх європейських сусідів.

Норвегія та Естонія вже передбачають такий розвиток подій.

"Ситуація на фінському кордоні організована Росією і спрямована на розкол Заходу… Швеція рішуче підтримує заходи Фінляндії щодо захисту не лише фінського кордону, але й зовнішнього кордону ЄС", – заявив прем’єр Ульф Крістерссон на спільній пресконференції зі своїм фінським колегою Петтері Орпо.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо зазначає, що це виглядає як реакція Кремля на активізацію участі Фінляндії у навчаннях з країнами НАТО.

"Нам тепер щоденно нагадують, що Фінляндія вирішила стати членом НАТО. Думаю, цього разу одним з тригерів стало укладання двосторонньої угоди про безпекову співпрацю (між Фінляндією і США. – Ред.)", – додав президент.

Докладніше – у матеріалі Марії Ємець Фінляндія тримає оборону: як Росія дала старт новій міграційній кризі на кордоні ЄС.