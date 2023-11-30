Фінляндія тримає оборону: як Росія дала старт новій міграційній кризі на кордоні ЄС

Щоб відповідати вимогам КПП, які приймають лише транспорт, мігранти прибували туди на велосипедах – будь-яких, аби лише на "транспортному засобі"

Ранок 30 листопада почався для Фінляндії повним закриттям кордону з Росією.

У попередні тижні одні за іншими закрили сім із восьми фінських КПП на кордоні зі східним сусідом, а вдень у середу припинив роботу останній з пунктів пропуску – "Райя-Йоосеппі" у Лапландії, на крайній півночі.

На найближчі два тижні кордон Фінляндії з Росією закритий.

Причиною такого рішення є російська гібридна "спецоперація" – дуже схожа на ту, яку вже понад два роки реалізовує проти своїх сусідів білоруський диктатор Александр Лукашенко: на фінському кордоні масово з’явилися мігранти-шукачі притулку.

Порівняно з тим, що відбувалося восени 2021 року на польському кордоні, фінські цифри поки незначні, але вказують на явну тенденцію.

Фінляндія почала діяти фактично на випередження, не чекаючи, поки за "першими дзвіночками" настане масштабна проблема.

На велосипеді до кордону

Перші провісники почали з’являтися ще наприкінці літа – фінські прикордонники періодично стикалися з тим, що на найбільш активних КПП на півдні країни з’являються громадяни третіх країн без документів, необхідних для в’їзду до Фінляндії, та подають заявки про притулок.

Щоб відповідати вимогам КПП, які приймають лише транспорт, мігранти прибували туди на велосипедах – будь-яких, аби лише на "транспортному засобі".

Раніше російські прикордонники просто не пропускали таких мандрівників на виїзд.

В уряді зазначали, що Фінляндія контактувала з російською стороною з цього приводу, але це не дало бажаних результатів.

З кінця літа до першого тижня листопада таких випадків було близько 90. А далі шукачів притулку стало суттєво більше: йшлося вже про десятки людей щоденно, переважно молодих чоловіків з країн Близького Сходу та Африки.

16 листопада Фінляндія оголосила, що з 18 листопада на три місяці призупиняє роботу чотирьох найпівденніших, ключових пунктів пропуску: у Ваалімаа, Нуйямаа, Іматрі та Нійралі (ключових, адже вони найближчі до великого логістичного хабу – Санкт-Петербурга).

"Це не гостра надзвичайна ситуація, а організована операція. Робота російських прикордонних органів змінилася, і вони стали пускати людей без належних документів через кордон",

прокоментував прем’єр Петтері Орпо, додавши, що Гельсінкі за потреби закриватиме й інші пункти пропуску, аж до цілковитого закриття кордону.

На КПП почали встановлювати бетонні загородження й тимчасові паркани.

До слова, на кордоні Фінляндії з Росією фактично немає фізичного бар’єра – із запланованого 200-кілометрового паркану поки спорудили секцію довжиною лише кілька кілометрів.

Рішення виявилося вчасним: в останній день роботи південно-східних КПП туди прибули загалом 163 шукачі притулку. На одному з пунктів прикордонники застосували сльозогінний газ проти мігранта, який намагався прорватися через кордон.

Також прикордонники повідомили про випадок, коли на ще працюючому КПП російські прикордонники виштовхали групу з близько 20 мігрантів у бік Фінляндії та зачинили за ними ворота.

Ще за кілька днів Фінляндія вирішила закрити наступні три КПП у центральній частині країни щонайменш до 23 грудня.

Робочим залишився лише найпівнічніший пункт пропуску "Райя-Йоосеппі" – за 240 км від російського Мурманська і майже 1500 км від Санкт-Петербурга.

Візуалізація нового маршруту з Петербурга до Гельсінкі, який раніше можна було подолати за кілька годин, стала непристойним мемом у соцмережах.

Стрімкого зростання кількості мігрантів далі не спостерігалося, але рішення про закриття останнього КПП "висіло у повітрі" і затрималося до 28 листопада лише через сумніви, наскільки воно суперечить міжнародним зобов’язанням Фінляндії у питаннях притулку.

Врешті останній КПП на кордоні з РФ теж закрили – до 13 грудня.

До того часу перетинати кордон Фінляндії з РФ зможуть лише вантажні потяги.

Підставою для рішення стала не так кількість прибуваючих людей (близько 900 осіб за листопад), як загальна оцінка ситуації.

"Ризик того, що це загроза для нашого східного кордону і що вона може розширитися – абсолютно явний… У даній ситуації закриття всього східного кордону є необхідним кроком. Цим рішенням ми захищаємо нацбезпеку Фінляндії від гібридної операції РФ", – зазначив представник Прикордонної служби Матті Сарасмаа.

Варто зазначити, що це вже не перша така ситуація на кордоні Росії з Фінляндією. У січні-лютому 2016 року на фінський кордон у Лапландії прибуло близько тисячі шукачів притулку, яким у РФ перед тим надали і житло, і транспорт для подорожі. Цей епізод вважають першою і успішною гібридною атакою Москви проти країни-члена ЄС з використанням мігрантів.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо нещодавно нагадав про цей епізод, зауваживши, що тоді це виглядало як реакція Кремля на активізацію участі Фінляндії у навчаннях з країнами НАТО.

"Нам тепер щоденно нагадують, що Фінляндія вирішила стати членом НАТО. Думаю, цього разу одним з тригерів стало укладання двосторонньої угоди про безпекову співпрацю (між Фінляндією і США. – Ред.)", – додав президент.

"Золота нагода"

Тепер подати заявку на притулок можливо лише в аеропортах або морських пунктах в’їзду на територію Фінляндії. На практиці потрапити туди без необхідних для в’їзду документів неможливо.

У пояснювальній записці до рішення уряд фактично визнає, що цей крок не є безпроблемним з точки зору законодавства ЄС і права на притулок, але оскільки йдеться про операцію впливу іноземної держави, рішення Гельсінкі можна виправдати.

Відомо, що канцлер юстиції – спеціальний посадовець у Фінляндії, що здійснює найвищий нагляд за відповідністю закону урядових рішень, – довго дискутував з урядовцями, але після останніх поданих обґрунтувань із засекреченою інформацією погодився.

Невідомо, яка саме інформація вплинула на це рішення. Втім, частину даних, які могли стати вирішальним аргументом, ЗМІ зібрали самостійно з відкритих джерел.

Журналісти суспільного мовника Yle дослідили обговорення про в’їзд до ЄС через фінський кордон в арабомовних групах і чатах, де гуртуються зацікавлені у мандрівці для отримання притулку і ті, хто пропонує своє сприяння.

Як з’ясувалося, там миттєво дізнавалися про всі рішення Фінляндії щодо східного кордону.

Контрабандисти рекламують фінський кордон як "легкий шлях" до Європи.

Дехто обіцяє таксі з Фінляндії далі до Німеччини за 2500-3500 євро, інші наголошують, що через Фінляндію зручно їхати до Швеції чи Норвегії.

Окремі дописувачі заявляють, що збирають "велику групу" охочих їхати з країн Близького Сходу і планують мандрівку через Туреччину на початку року.

"Для нас буде простіше, якщо триматися разом, якщо наш караван стане великим. Це і питання квитків, і всього іншого. Це золота нагода", – переконує один з дописувачів.

Криза за сприяння РФ

Цікава деталь – мігранти, які останнім часом прибули з Росії, мали студентські або туристичні візи, видані Росією (як і щонайменш частина мігрантів, які намагаються потрапити до Польщі з Білорусі).

Абсолютно виключено, що таке отримання віз-прикриття та організоване підвезення іноземців на фінський кордон було б можливим без відома і щонайменш мовчазної згоди Москви.

"Ми маємо докази того, що, на відміну від того, як це було раніше, російські прикордонники не просто пропускають на виїзд до Фінляндії людей без необхідних документів, але й активно допомагають їм потрапити у прикордонну зону", – коментує міністерка закордонних справ Еліна Валтонен.

Ще більше стає зрозуміло з інших знахідок журналістів та їхнього спілкування з мігрантами, які встигли проскочити через кордон.

Так, Ilta-Sanomat знайшли свіжий відеоблог хлопця із Марокко на ім’я Мухаммад, який встиг в’їхати до Фінляндії через Росію орієнтовно 20 листопада і розповів, як усе відбувалося – починаючи з купівлі у Петербурзі дешевого велосипеда.

З його слів випливає, що саме російські поліцейські розповіли їхній групі, на якому з вокзалів Петербурга потрібно сідати на потяг до невеликого міста Сортавала у Карелії. У потязі хтось збирав їхні документи та носив у невелику кімнату на перевірку нібито представникам влади РФ.

Після потяга групу завантажили в автомобілі з водіями-росіянами та повезли далі на північ, за словами Мухаммада – знов-таки за сприяння поліції. Після ночівлі з розселенням у готелі мігрантів везуть до кордону. На КПП була присутня знімальна команда російського телеканалу та машина з купою велосипедів.

Далі група пересіла з авто на велосипеди і так прибула на фінський КПП подавати заявки на притулок.

Зі слів іншого мігранта з Сирії, який спілкувався з журналістами Yle, він приїхав до Петербурга завдяки посереднику-координатору, якого знайшов через Telegram. Велосипеди їм продавали прямо на станції російських прикордонників за 300 доларів.

За його словами, після зняття відбитків пальців їхні російські візи скасували і сказали їхати велосипедами до фінського кордону, попередивши, що повернутися в Росію вже не дозволять.

За групою, що крутила педалі до кордону, на відстані їхала машина російської поліції чи якоїсь іншої силової структури.

Що цікаво, принаймні частина цих людей чудово усвідомлюють, що Росія використовує їх для помсти Фінляндії і всьому ЄС, проте це їх не зупиняє.

Моральна дилема

Фінляндія зіграла на випередження, але поки немає гарантій, що закритий кордон все ж стримає шукачів кращої долі від мандрівки через полярну ніч і тріскучі морози. Хтось із південних країв через необізнаність може навіть не усвідомлювати, в яких умовах опиниться.

Поява біля закритих КПП десятків людей, яких Росія випустила з анульованими візами і не впускає назад, стала б для Гельсінкі дуже неприємним викликом.

Покинути біженців напризволяще у прикордонній смузі було б жахливим ударом по іміджу країни.

Але якщо ж керуватися людяністю і зробити виняток, за такою групою неодмінно з’явиться наступна – будь-яка поступка стане сигналом, що шантаж працює.

З подібним викликом зіткнулася і Польща, яка обрала перший шлях, внаслідок чого стала об'єктом гострої критики захисників прав людини.

А в умовах полярних морозів штурми закритого кордону з високою ймовірністю призведуть до людських жертв.

Кадри замерзаючих на кордоні мігрантів, особливо якщо серед них будуть діти, неодмінно обурять громадську думку і призведуть до політичної кризи. Усе це ніяк не додаватиме єдності всередині Фінляндії. А ще – відвертатиме увагу від решти питань, у тому числі підтримки України.

І навіть якщо цього сценарію зараз вдасться уникнути, проблема буде не вирішена, а лише відкладена.

Щойно Фінляндія вирішить відновити роботу якогось КПП, усе може розгортатися по новому колу.

У випадку з Польщею гостроту проблеми вдалося знизити завдяки спільному тиску Євросоюзу на країни походження мігрантів.

Фінляндія наразі обмежується власним сигналом – у Міграційній службі вже повідомили, що жоден із нещодавно прибулих мігрантів не отримав позитивного рішення щодо надання притулку.

Кілька людей отримали негативні рішення та, ймовірно, оскаржать їх, ще низка самі відкликали заяви.

Сусідам приготуватися

Зі слів одного з мігрантів, який спілкувався з журналістами, на російських КПП він буцімто чув розмови, що у разі закриття кордону Фінляндії Росія збирається спрямовувати мігрантів до кордонів інших своїх європейських сусідів.

Норвегія та Естонія вже передбачають такий розвиток подій.

У Таллінні заявили, що допускають закриття кордону з Росією, якщо цього вимагатимуть обставини. Біля КПП у Нарві вже почали ставити додаткові загородження.

"Ми уважно стежимо за тим, що відбувається на кордоні… З минулого тижня кілька великих груп намагалися потрапити до Естонії", – зазначили прикордонники й поліція повіту Іда-Вірумаа.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна зазначив, що Естонія постійно перебуває на зв'язку з Фінляндією і за потреби готова надати їй допомогу – оскільки йдеться про регіональну проблему, і Фінляндія не повинна залишитися з нею сам на сам.

Норвегія також заявила про готовність зупинити роботу єдиного КПП на кордоні з Росією, "якщо буде потрібно", а у Стокгольмі дали зрозуміти, що цілковито підтримують рішення Гельсінкі.



"Ситуація на фінському кордоні організована Росією і спрямована на розкол Заходу… Швеція рішуче підтримує заходи Фінляндії щодо захисту не лише фінського кордону, але й зовнішнього кордону ЄС", – заявив прем’єр Ульф Крістерссон на спільній пресконференції зі своїм фінським колегою Петтері Орпо.

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За останній день роботи КПП "Райя-Йоосеппі" там не з’явилося жодного шукача притулку. Лише 14 авто перетнули кордон у бік Росії та п’ять машин в’їхали до Фінляндії.

Російські ЗМІ пишуть, що після новини про закриття кордону близько двох сотень із кількасот мігрантів, які були у пункті тимчасового перебування з російського боку біля селища Алакуртті, погодилися їхати до Санкт-Петербурга автобусом, який для них організували.

Куди вирушили інші, незрозуміло.

Доля цих мігрантів тепер мало залежить від них самих. Набагато важливіше, які плани щодо них має Кремль.

Наразі невідомо, чи піде російська влада на серйозне загострення.

Проте Фінляндія та сусіди тепер готуються до усіх сценаріїв.

Авторка: Марія Ємець,

журналістка "Європейської правди"