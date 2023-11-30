Как Россия мстит Финляндии за вступление в НАТО и соглашение с США

Утро 30 ноября началось для Финляндии полным закрытием границы с Россией.

В предыдущие недели одни за другими закрыли семь из восьми финских КПП на границе с восточным соседом, а днем в среду прекратил работу последний из пунктов пропуска – "Райя-Йоосеппи" в Лапландии, на крайнем севере.

Причиной такого решения является российская гибридная "спецоперация" – очень похожая на ту, которую уже более двух лет реализует против своих соседей белорусский диктатор Александр Лукашенко: на финской границе массово появились мигранты-искатели убежища.

Финляндия начала действовать фактически на опережение, не дожидаясь, пока за "первыми звоночками" наступит масштабная проблема, говорится в статье журналистки "Европейской правды" Марии Емец Финляндия держит оборону: как Россия дала старт новому миграционному кризису на границе ЕС.

Последний пункт пропуска "Райя-Йоосеппи", что в 240 км от российского Мурманска и почти 1500 км от Санкт-Петербурга, закрыли до 13 декабря.

К тому времени пересекать границу Финляндии с РФ смогут только грузовые поезда.

Основанием для решения стало не столько количество прибывающих людей (около 900 человек за ноябрь), как общая оценка ситуации.

"Риск того, что это угроза для нашей восточной границы и что она может расшириться – абсолютно явный... В данной ситуации закрытие всей восточной границы является необходимым шагом. Этим решением мы защищаем нацбезопасность Финляндии от гибридной операции РФ", – отметил представитель Пограничной службы Матти Сарасмаа.

Теперь подать заявку на убежище возможно только в аэропортах или морских пунктах въезда на территорию Финляндии. На практике попасть туда без необходимых для въезда документов невозможно.

Интересная деталь – мигранты, которые в последнее время прибыли из России, имели студенческие или туристические визы, выданные Россией (как и по меньшей мере часть мигрантов, которые пытаются попасть в Польшу из Беларуси).

"Мы имеем доказательства того, что, в отличие от того, как это было раньше, российские пограничники не просто пропускают на выезд в Финляндию людей без необходимых документов, но и активно помогают им попасть в пограничную зону", – комментирует министр иностранных дел Элина Валтонен.

Еще больше становится понятно из других находок журналистов и их общения с мигрантами, которые успели проскочить через границу.

Финляндия сыграла на опережение, но пока нет гарантий, что закрытая граница все же сдержит искателей лучшей доли от путешествия через полярную ночь и трескучие морозы. Кто-то из южных краев по неосведомленности может даже не осознавать, в каких условиях окажется.

Появление у закрытых КПП десятков людей, которых Россия выпустила с аннулированными визами и не впускает обратно, стало бы для Хельсинки очень неприятным вызовом.

Если руководствоваться человечностью и сделать исключение, за такой группой непременно появится следующая – любая уступка станет сигналом, что шантаж работает.

А в условиях полярных морозов штурмы закрытой границы с высокой вероятностью приведут к человеческим жертвам.

По словам одного из мигрантов, который общался с журналистами, на российских КПП он якобы слышал разговоры, что в случае закрытия границы Финляндии Россия собирается направлять мигрантов к границам других своих европейских соседей.

Норвегия и Эстония уже предусматривают такое развитие событий.

"Ситуация на финской границе организована Россией и направлена на раскол Запада... Швеция решительно поддерживает меры Финляндии по защите не только финской границы, но и внешней границы ЕС", – заявил премьер Ульф Кристерссон на совместной пресс-конференции со своим финским коллегой Петтери Орпо.

Президент Финляндии Саули Ниинистьо отмечает, что это выглядит как реакция Кремля на активизацию участия Финляндии в учениях со странами НАТО.

"Нам теперь ежедневно напоминают, что Финляндия решила стать членом НАТО. Думаю, на этот раз одним из триггеров стало заключение двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности (между Финляндией и США. – Ред.)", – добавил президент.

Подробнее – в материале Марии Емец Финляндия держит оборону: как Россия дала старт новому миграционному кризису на границе ЕС.