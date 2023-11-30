Дефіцит кваліфікованої робочої сили загрожує ключовим галузям промисловості Німеччини

Гостра нестача кваліфікованих кадрів загрожує стабільності життєво важливих галузей промисловості в Німеччині.

Як пише "Європейська правда", про це у щорічному звіті асоціації німецьких промислово-торговельних палат (DIHK), повідомляє Euractiv.

Згідно з ним, попри економічну стагнацію в Німеччині, вісім з десяти підприємств, які шукають кадри, стикаються з труднощами в заповненні вакансій.

Причому критична нестача кадрів спостерігається в секторах, орієнтованих на майбутнє, зокрема, в таких галузях, як відновлювальна енергія, діджиталізація, виробництво електротранспорт та охорона здоров'я.

За даними аналітичного центру Німецького економічного інституту, минулого року економіці країни не вистачало близько 600 тисяч працівників, і цей дефіцит, ймовірно, лише зростатиме, оскільки населення ФРН старішає.

За оцінками, 1,8 мільйона робочих місць залишаються вакантними в економіці загалом, що призведе до приголомшливої втрати понад 90 мільярдів євро в цьому році, що еквівалентно більш ніж 2% ВВП, заявляють у DIHK.

Уряд Німеччини працює над протидією цій тенденції, прийнявши влітку лібералізацію імміграційного законодавства. Передбачається, що законодавство знизить вимоги до компаній щодо найму громадян третіх країн.

Як повідомлялось, федеральний міністр праці Німеччини Губертус Хайль вважає, що роботодавцям слід брати на роботу українських біженців, які ще не встигли опанувати німецьку мову на належному рівні, але мають її базові знання.

Раніше міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що німецькі імміграційні органи можуть бути занадто вороже налаштовані до іноземців, що ускладнює вирішення проблеми дефіциту робочої сили.

Перед цим керівна коаліція у Німеччині узгодила поправку до законодавства, що має спростити доступ до ринку праці для шукачів притулку.