Дефицит квалифицированной рабочей силы угрожает ключевым отраслям промышленности Германии

Острая нехватка квалифицированных кадров угрожает стабильности жизненно важных отраслей промышленности в Германии.

Как пишет "Европейская правда", об этом в ежегодном отчете ассоциации немецких промышленно-торговых палат (DIHK), сообщает Euractiv.

Согласно ему, несмотря на экономическую стагнацию в Германии, восемь из десяти предприятий, которые ищут кадры, сталкиваются с трудностями в заполнении вакансий.

Причем критическая нехватка кадров наблюдается в секторах, ориентированных на будущее, в частности, в таких отраслях, как возобновляемая энергия, диджитализация, производство электротранспорта и здравоохранение.

По данным аналитического центра Немецкого экономического института, в прошлом году экономике страны не хватало около 600 тысяч работников, и этот дефицит, вероятно, будет только расти, поскольку население ФРГ стареет.

По оценкам, 1,8 миллиона рабочих мест остаются вакантными в экономике в целом, что приведет к ошеломляющей потере более 90 миллиардов евро в этом году, что эквивалентно более чем 2% ВВП, заявляют в DIHK.

Правительство Германии работает над противодействием этой тенденции, приняв летом либерализацию иммиграционного законодательства. Предполагается, что законодательство снизит требования к компаниям по найму граждан третьих стран.

Как сообщалось, федеральный министр труда Германии Губертус Хайль считает, что работодателям следует брать на работу украинских беженцев, которые еще не успели овладеть немецким языком на должном уровне, но имеют его базовые знания.

Ранее министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что немецкие иммиграционные органы могут быть слишком враждебно настроены к иностранцам, что затрудняет решение проблемы дефицита рабочей силы.

Перед этим правящая коалиция в Германии согласовала поправку к законодательству, которая должна упростить доступ к рынку труда для искателей убежища.