Міністр економіки Німеччини розкритикував суворі до іноземців імміграційні органи країни

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що німецькі імміграційні органи можуть бути занадто вороже налаштовані до іноземців, що ускладнює вирішення проблеми дефіциту робочої сили.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

За даними Німецького економічного інституту (IW), аналітичного центру, минулого року німецькій економіці не вистачало близько 600 тисяч працівників, і цей дефіцит, ймовірно, буде лише зростати зі старінням населення.

Тому німецький уряд доклав зусиль для залучення кваліфікованої робочої сили з-за меж ЄС, знизивши вимоги до робочих віз "Блакитна карта", що видаються компаніями, і запровадивши нову схему, яка дозволяє іноземним громадянам шукати роботу в Німеччині.

Зіткнувшись зі зростаючим тиском дефіциту робочої сили, Габек побоюється, що законодавчі зміни не матимуть очікуваного ефекту, частково через те, що в минулому імміграційні органи зосереджували увагу на відмові мігрантам у в'їзді.

"Мене найбільше турбує – якщо можна так відверто сказати – те, що імміграційні та візові органи ще не перейшли на нову систему", – заявив міністр економіки на конференції Німецької асоціації машинобудівної промисловості (VDMA) в Берліні.

Раніше в Німеччині були створені адміністративні структури, які вороже ставилися до працівників з-за кордону, яких сприймали як чужинців, сказав Габек, додавши, що "тепер ми повинні чітко заявити: тепер ми хочемо їх... будь ласка, схвалюйте це".

Його заява перегукується з триваючою боротьбою Німеччини з соціальними викликами, пов'язаними з тим, що вона стала об'єктом імміграції після багатьох років відносної ізоляції. Хоча Німеччина потребує мігрантів для подолання дефіциту робочої сили, країні важко впоратися з нещодавнім сплеском нелегальної міграції.

Габек наголосив, що Німеччина також повинна використовувати потенціал нелегальних мігрантів, оскільки вона навряд чи може дозволити собі бути прискіпливою або ідеологічно заангажованою.

"Нам потрібні всі [ті, хто добре себе зарекомендував]", – сказав Габек.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, який прагне зменшити кількість шукачів притулку і зупинити зростання рейтингу ультраправих, домовився про більш жорстку міграційну політику і нове фінансування для біженців з главами 16 німецьких земель.

Раніше керівна коаліція у Німеччині узгодила поправку до законодавства, що має спростити доступ до ринку праці для шукачів притулку.

Перед цим Шольц заявив, що країна повинна "нарешті депортувати у великих масштабах тих, хто не має права залишатися в Німеччині".