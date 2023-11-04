Німці у Газі вимагають від Берліна, щоб їх активніше вивозили із зони конфлікту

Німці в секторі Гази скаржаться на відсутність підтримки з боку уряду ФРН в їх прагненні виїхати із зони бойових дій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesspiegel з посиланням на DPA.

За словами Мазена Ельданафа, який живе у німецькому Бонні зі своєю дружиною вже 43 роки та приїхав до Гази на тиждень до родини, в цьому питанні нічого не відбувається, а запити до посольства залишаються без відповіді.

Він стверджує, що бачив, як за останні кілька днів сотні іноземних громадян покинули цей район, але серед тих, кого евакуювали, майже не було німців.

"Я просто розчарований нашим урядом. У нас є бізнес, працівники, ми платимо податки, голосуємо, але коли справа доходить до нашого спасіння – нічого", – каже Ельданаф.

75-річний Джамаль Абдель Латіф, який навчався в університеті у Берліні в 1980-х роках, а тепер хоче виїхати з дружиною та двома дітьми, також критикує посольство Німеччини в Рамаллі, що на Західному березі ріки Йордан.

Водночас міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що докладаються "інтенсивні" зусилля, щоб дозволити німецьким громадянам покинути сектор Газа.

У п'ятницю велика група людей вперше змогла залишити зону бойових дій. За даними МЗС, понад 30 німців виїхали через прикордонний перехід Рафах.

Раніше Ізраїль звернувся до Німеччини, Франції та Італії з проханням надати шпитальні судна для лікування поранених із сектора Гази.

Тим часом влада Кіпру спільно з партнерами в Європейському Союзі та на Близькому Сході опрацьовує створення морського коридору для доставлення гуманітарної допомоги в сектор Гази з головного порту острова Лімасол.