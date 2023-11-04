Немцы в Газе требуют от Берлина, чтобы их активнее вывозили из зоны конфликта

Немцы в секторе Газа жалуются на отсутствие поддержки со стороны правительства ФРГ в их стремлении уехать из зоны боевых действий.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesspiegel со ссылкой на DPA.

По словам Мазена Эльданафа, который живет в немецком Бонне со своей женой уже 43 года и приехал в Газу на неделю к семье, в этом вопросе ничего не происходит, а запросы в посольство остаются без ответа.

Он утверждает, что видел, как за последние несколько дней сотни иностранных граждан покинули этот район, но среди тех, кого эвакуировали, почти не было немцев.

"Я просто разочарован нашим правительством. У нас есть бизнес, работники, мы платим налоги, голосуем, но когда дело доходит до нашего спасения – ничего", – говорит Эльданаф.

75-летний Джамаль Абдель Латиф, который учился в университете в Берлине в 1980-х годах, а теперь хочет уехать с женой и двумя детьми, также критикует посольство Германии в Рамалле, что на Западном берегу реки Иордан.

В то же время министерство иностранных дел Германии заявило, что прилагаются "интенсивные" усилия, чтобы позволить немецким гражданам покинуть сектор Газа.

В пятницу большая группа людей впервые смогла покинуть зону боевых действий. По данным МИД, более 30 немцев выехали через пограничный переход Рафах.

Ранее Израиль обратился к Германии, Франции и Италии с просьбой предоставить госпитальные суда для лечения раненых из сектора Газы.

Между тем власти Кипра совместно с партнерами в Европейском Союзе и на Ближнем Востоке прорабатывают создание морского коридора для доставки гуманитарной помощи в сектор Газы из главного порта острова Лимасол.