Кіпр працює над створенням морського коридору до Гази

Влада Кіпру спільно з партнерами в Європейському Союзі та на Близькому Сході опрацьовує створення морського коридору для доставлення гуманітарної допомоги в сектор Газу з головного порту острова Лімасол.

Про це журналістам на умовах анонімності у вівторок повідомив кіпрський високопосадовець, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Зазначається, що ідею морського гуманітарного коридору до Гази минулого тижня висунув кіпрський президент Нікос Христодулідіс, й ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу нібито "не заперечував" проти цього.

Кіпрський посадовець заявив, що пропозиція морського коридору має підтримку багатьох країн-членів ЄС, зокрема Ірландії, Іспанії, Франції й Нідерландів, а також арабських країн, як-то Єгипет, Бахрейн, Кувейт, Оман і Йорданія.

У межах функціонування такого коридору ізраїльська сторона прагне, аби гумдопомога не містила нічого, що угруповання ХАМАС може використати як зброю. Ізраїль також хоче брати участь у перевірці вмісту вантажів, що відправлятимуться з порту Лімасолу.

Паралельно Нікосія контактує з палестинською владою, щоб визначити, яка допомога потрібна найбільше, додав кіпрський посадовець. Серед іншого, йдеться про узгодження логістичних моментів: як кораблі швартуватимуться, чи долучати військові судна і які міжнародні організації будуть відповідати за розвантаження допомоги.

"Кіпр пропонує географічне розташування, інфраструктуру й політичну волю для реалізації цієї пропозиції", – заявив співрозмовник журналістів.

Гуманітарні потреби сектору Гази зросли після того, як після несподіваного нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня на Ізраїль між обома спалахнула війна, в результаті якої загинули тисячі людей з обох сторін.

Раніше повідомлялось, що можливість створення гуманітарного морського коридору для транспортування товарів першої необхідності в Газу вивчає також Греція.