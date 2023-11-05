У Сардинії випадково знайшли десятки тисяч стародавніх монет

Неподалік від міста Арцакена на італійському острові Сардинія водолаз виявив скарб, що налічує десятки тисяч стародавніх бронзових монет доби Римської імперії.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на AP, оголосило Міністерство культури Італії.

Згідно з повідомленням італійського Мінкульту, громадянин випадково знайшов монети у морській траві й сповістив владу. Вона відправила на місце знахідки водолазів із загону охорони пам'яток мистецтва та інших співробітників.

Фото: Міністерство культури Італії

Скарб, виявлений недалеко від північно-східного берега Сардинії, налічує щонайменше 30 тисяч бронзових монет, які датуються IV століттям нашої ери, але їхня кількість після підрахунку може сягнути й 50 тисяч.

Фото: Міністерство культури Італії

У Міністерстві культури Італії відзначили, що всі монети перебувають "у відмінному й на рідкість збереженому стані".

"Скарб, знайдений у водах біля Арцакени, є одним з найважливіших нумізматичних відкриттів за останні роки", – прокоментував співробітник департаменту археології Сардинії Луїджі Ла Рокка.

Він додав, що знахідка є "ще одним свідченням багатства і важливості археологічної спадщини, яку все ще зберігає дно наших морів, перетнуте людьми і товарами з найдавніших епох".

Раніше цього року, нагадаємо, археологи виявили в центральній частині Нідерландів 4000-літнє святилище, що складається з ровів і курганів, яке, на їхню думку, могло служити подібній меті, як і британський Стоунхендж.