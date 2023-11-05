В Сардинии случайно нашли десятки тысяч древних монет в Сардинии

Неподалеку от города Арцакена на итальянском острове Сардиния водолаз обнаружил клад, насчитывающий десятки тысяч древних бронзовых монет эпохи Римской империи.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AP, объявило Министерство культуры Италии.

Согласно сообщению итальянского Минкульта, гражданин случайно нашел монеты в морской траве и сообщил властям. Она отправила на место находки водолазов из отряда охраны памятников искусства и других сотрудников.

ФОТО: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ИТАЛИИ

Сокровище, обнаруженное недалеко от северо-восточного берега Сардинии, насчитывает не менее 30 тысяч бронзовых монет, которые датируются IV веком нашей эры, но их количество после подсчета может достичь и 50 тысяч.

ФОТО: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ИТАЛИИ

В Министерстве культуры Италии отметили, что все монеты находятся "в отличном и на редкость сохранном состоянии".

"Клад, найденный в водах возле Арцакены, является одним из важнейших нумизматических открытий за последние годы", – прокомментировал сотрудник департамента археологии Сардинии Луиджи Ла Рокка.

Он добавил, что находка является "еще одним свидетельством богатства и важности археологического наследия, которое все еще хранит дно наших морей, пересеченное людьми и товарами с древнейших эпох".

Ранее в этом году, напомним, археологи обнаружили в центральной части Нидерландов 4000-летнее святилище, состоящее из рвов и курганов, которое, по их мнению, могло служить подобной цели, как и британский Стоунхендж.