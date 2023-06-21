Археологи знайшли у Нідерландах свій "Стоунхендж"

Археологи виявили в центральній частині Нідерландів 4000-літнє святилище, що складається з ровів і курганів, яке, на їхню думку, могло служити подібній меті, як і британський Стоунхендж.

Про це йдеться у публікації агентства Reuters, пише "Європейська правда".

Нідерландське святилище мало розмір щонайменше з три футбольні поля та було збудоване з землі та дерева. Люди, ймовірно, збиралися там для жертвоприношень, похоронів, святкувань і ритуалів.

Фото опубліковане муніципалітетом Тіля

Археологи також виявили підношення, в тому числі скелети тварин, людські черепи і цінні предмети, такі як бронзовий наконечник списа, в місцях, де сонце просвічувало крізь отвори. Про це повідомили у муніципалітеті Тіля – міста, розташованому приблизно за 70 км на схід від Роттердама, де проводили розкопки.

"Найбільший курган слугував сонячним календарем, подібно до знаменитих каменів Стоунхенджу в Англії", – йдеться в заяві муніципалітету.

"Це святилище, мабуть, було дуже важливим місцем, де люди відстежували особливі дні в році, виконували ритуали і ховали своїх померлих. Ряди стовпів стояли вздовж доріжок, які використовували для процесій", – додали у муніципалітеті.

Під час розкопок у 2017 році археологи також виявили на місці кілька поховань. В одній могилі була похована жінка зі скляною намистиною з Месопотамії, сучасного Іраку. Це найдавніша намистина, знайдена в Нідерландах. Дослідники кажуть: вона доводить, що люди з цієї місцевості контактували з іншими людьми, які жили майже за 5 тисяч кілометрів від них.

Археологам знадобилося шість років, щоб дослідити понад мільйон розкопаних об'єктів, датованих кам'яним, бронзовим, залізним століттями, Римською імперією та Середньовіччям.

Після завершення розкопок ділянку знову засипали, щоб можна було проводити будівельні роботи.

Деякі зі знахідок будуть виставлені в місцевому музеї в Тілі та в Національному музеї старожитностей Нідерландів.

Нагадаємо, торік через посуху у західній частині іспанського регіону Естремадура у водосховищі Вальдеканьяс стало видно доісторичне кам'яне коло на острівці, яке зазвичай під водою, назване "Іспанським Стоунхенджем".



