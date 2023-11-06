У Франції чинний міністр вперше постане перед судом за зловживання на посаді

Міністр юстиції Франції постане перед спеціальним трибуналом через ймовірний конфлікт інтересів і зловживання службовим становищем – це перший випадок, коли чинний член французького уряду постане перед цим органом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

Ерік Дюпон-Моретті, колишній адвокат відомих осіб, якого президент Франції Емманюель Макрон несподівано призначив міністром у 2020 році, має постати в понеділок перед спеціальним трибуналом, що розглядає справи про неправомірні дії міністрів і складається з трьох суддів та 12 членів парламенту.

Справа зосереджена на тому, чи зловживав Дюпон-Моретті своїм становищем для зведення старих рахунків з суддями і прокурорами, з якими він конфліктував протягом десятиліть своєї адвокатської діяльності.

Він залишиться на своїй посаді під час 10-денного судового процесу, що привертає увагу до звички Макрона залишати на посадах міністрів і радників, які мають проблеми з законом, незважаючи на те, що під час президентської виборчої кампанії 2017 року він пообіцяв керувати "чистим і прозорим урядом".

"Чому ми повинні просити міністра піти у відставку... коли він ні за що не був засуджений і ні в чому не був визнаний винним?", – заявив речник уряду Олів'є Веран в ефірі французького телеканалу BFMTV у п'ятницю. За словами Верана, міністр юстиції зможе виконувати свою роботу під час слухань.

Ця справа, яка спочатку була частково викликана скаргами, поданими лівою профспілкою, що представляє суддів, які виступали проти призначення Дюпона-Моретті, також стане випробуванням для спеціального трибуналу, Суду республіки (CJR). Критики кажуть, що цей орган є надмірно політизованим і неефективним через те, що депутати сидять поруч із суддями.

"Ситуація дуже дивна. Чинного міністра судять за конфлікт інтересів люди, з якими він сам має конфлікт інтересів", – сказав Поль Кассіа, віцеголова антикорупційної організації Anticor, яка разом з двома суддівськими профспілками подала перші позови проти Дюпона-Моретті.

"Ми звинувачуємо Еріка Дюпона-Моретті у тому, що він використовував державну посаду для задоволення приватних інтересів", – додав Кассіа, який буде свідчити в суді.

Дюпон-Моретті, войовничий оратор, відомий тим, що захищав шахрая-трейдера Société Générale Жерома Кервіля та засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, заперечує свою провину. Якщо його визнають винним, йому загрожує п'ять років ув'язнення і штраф у розмірі 500 тисяч євро.

Антикорупційна організація Transparency International France закликала міністра юстиції піти у відставку, коли в жовтні минулого року йому було наказано постати перед судом, а опозиційні політики також закликали його піти у відставку.

Суд республіки завершив розслідування щодо Дюпона-Моретті у квітні минулого року.

Його звинувачують у спробі зведення рахунків з судовими слідчими, з якими у нього виникали конфлікти в роки адвокатської кар'єри

Скаргу на Дюпона-Моретті подали три суддівських профспілки і громадська асоціація Anticor, що спеціалізується на проблемах корупції.