Во Франции действующий министр впервые предстанет перед судом за злоупотребление на должности

Министр юстиции Франции предстанет перед специальным трибуналом из-за вероятного конфликта интересов и злоупотребления служебным положением – это первый случай, когда действующий член французского правительства предстанет перед этим органом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.

Эрик Дюпон-Моретти, бывший адвокат известных лиц, которого президент Франции Эмманюэль Макрон неожиданно назначил министром в 2020 году, должен предстать в понедельник перед специальным трибуналом, который рассматривает дела о неправомерных действиях министров и состоит из трех судей и 12 членов парламента.

Дело сосредоточено на том, злоупотреблял ли Дюпон-Моретти своим положением для сведения старых счетов с судьями и прокурорами, с которыми он конфликтовал в течение десятилетий своей адвокатской деятельности.

Он останется на своей должности во время 10-дневного судебного процесса, что привлекает внимание к привычке Макрона оставлять на должностях министров и советников, которые имеют проблемы с законом, несмотря на то, что во время президентской избирательной кампании 2017 года он пообещал руководить чистым и прозрачным правительством.

"Почему мы должны просить министра уйти в отставку... когда он ни за что не был осужден и ни в чем не был признан виновным?", – заявил представитель правительства Оливье Веран в эфире французского телеканала BFMTV в пятницу. По словам Верана, министр юстиции сможет выполнять свою работу во время слушаний.

Это дело, которое первоначально было частично вызвано жалобами, поданными левым профсоюзом, представляющим судей, выступавших против назначения Дюпон-Моретти, также станет испытанием для специального трибунала, Суда республики (CJR). Критики говорят, что этот орган является чрезмерно политизированным и неэффективным из-за того, что депутаты сидят рядом с судьями.

"Ситуация очень странная, действующего министра судят за конфликт интересов люди, с которыми он сам имеет конфликт интересов", – сказал Поль Кассиа, вице-председатель антикоррупционной организации Anticor, которая вместе с двумя судейскими профсоюзами подала первые иски против Дюпон-Моретти.

"Мы обвиняем Эрика Дюпон-Моретти в том, что он использовал государственную должность для удовлетворения частных интересов", – добавил Кассиа, который будет свидетельствовать в суде.

Дюпон-Моретти, воинственный оратор, известный тем, что защищал мошенника-трейдера Société Générale Жерома Кервиля и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, отрицает свою вину. Если его признают виновным, ему грозит пять лет заключения и штраф в размере 500 000 евро.

Антикоррупционная организация Transparency International France призвала министра юстиции уйти в отставку, когда в октябре прошлого года ему было предписано предстать перед судом, а оппозиционные политики также призвали его уйти в отставку.

Суд республики завершил расследование в отношении Дюпона-Моретти в апреле прошлого года.

Его обвиняют в попытке свести счеты с судебными следователями, с которыми у него возникали конфликты в годы адвокатской карьеры

Жалобу на Дюпона-Моретти подали три судейских профсоюза и общественная ассоциация Anticor, специализирующаяся на проблемах коррупции.