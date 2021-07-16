Міністра юстиції Франції звинуватили у зловживанні службовим становищем

Міністру юстиції Франції Еріку Дюпону-Моретті в п'ятницю, 16 липня, пред'явили звинувачення у кримінальній справі про зловживання службовим становищем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Еріка Дюпона-Моретті підозрюють в конфлікті інтересів між його нинішньою посадою міністра юстиції і його адвокатським минулим.

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Йдеться про можливі спроби зведення рахунків з судовими слідчими, з якими у Дюпона-Моретті виникали конфлікти в роки його адвокатської кар'єри.

Справу про зловживання службовими повноваженнями щодо Дюпона-Моретті завів в січні цього року Суд республіки (Cour de Justice de la République) - єдина у Франції судова інстанція, що має право судити членів уряду за злочини, вчинені ними під час виконання службових обов'язків.

Скаргу на Дюпона-Моретті подали три суддівських профспілки і громадська асоціація Anticor, що спеціалізується на проблемах корупції.

Дюпон-Моретті - перший у французькій історії чинний міністр юстиції, який став фігурантом кримінальної справи. Мін'юст він очолив рік тому.

До цього Дюпон-Моретті прославився як адвокат у гучних кримінальних справах. Рік тому його призначення викликало обурення судового корпусу. Найбільша профспілка суддів Франції USM вважала його "оголошенням війни".

Президент Франції Еммануель Макрон напередодні відзначив, що міністр юстиції має право на презумпцію невинуватості та на захист своїх прав, як і інші громадяни. При цьому Макрон підкреслив, що в якості гаранта незалежності системи юстиції не коментує її рішення.