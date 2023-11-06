Рівень заповнення німецьких газових сховищ перевищив 100%

Рівень заповнення німецьких газових сховищ у неділю вранці сягнув 100-відсоткової позначки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Європейська асоціація газових сховищ GIE зафіксувала рівно 100,03% заповненості німецьких газових сховищ. Згідно з попередньою інформацією федерального уряду, цей обсяг відповідає споживанню двох-трьох середньостатистичних холодних зимових місяців.

Президент Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер висловив упевненість, що країна значно краще підготовлена до зими, ніж торік. "Це гарна новина, що сховища зараз заповнені на 100%", – сказав він.

Але ще занадто рано давати повну гарантію безпроблемного проходження зими, зазначив водночас він. "Ми просимо людей добре подумати про те, наскільки можна заощадити споживання. Якщо використовувати газ економно, можна заощадити чимало грошей", – сказав Мюллер.

Система газових сховищ призначена для компенсації коливань у споживанні газу, утворюючи таким чином своєрідну буферну систему для газового ринку. Взимку рівень заповнення сховищ зазвичай знижується, оскільки саме взимку багато домогосподарств споживають в рази більше газу, ніж влітку. Після закінчення опалювального періоду рівень заповнення сховищ зазвичай знову зростає. Однак у 2021 році це не спрацювало належним чином: за рік до початку російського вторгнення в Україну рівень заповнення був нижчим за середній протягом усього року.

Сховища також майже заповнені по всьому ЄС. За даними GIE, рівень заповнення склав майже 99,6%.

За даними асоціації газових сховищ Ines, 100-відсоткова заповнюваність – це місткість сховищ за нормальних умов. Якщо газ охолоджується, його об'єм зменшується, щоб можна було зберігати додатковий газ. У такому випадку рівень заповнення перевищує позначку 100%.

Як повідомляли, з січня по вересень 2023 року Європа імпортувала приблизно стільки ж російського скрапленого природного газу (СПГ), скільки за аналогічний період минулого року, але в деяких країнах спостерігали помітне зростання.

Іспанія та Бельгія подвоїли імпорт СПГ з Росії за цей період у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тоді як у Франції імпорт російського СПГ зріс на 40%.

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон навесні закликала країни ЄС припинити поставки російського СПГ. Вона заявила, що компаніям не слід продовжувати довгострокові контракти після закінчення поточних.