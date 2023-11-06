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Уровень заполнения немецких газовых хранилищ превысил 100%

Понедельник, 6 ноября 2023, 09:47

Уровень заполнения немецких газовых хранилищ в воскресенье утром достиг 100-процентной отметки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Европейская ассоциация газовых хранилищ GIE зафиксировала ровно 100,03% заполненности немецких газовых хранилищ. Согласно предварительной информации федерального правительства, этот объем соответствует потреблению двух-трех среднестатистических холодных зимних месяцев.

Президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер выразил уверенность, что страна гораздо лучше подготовлена к зиме, чем в прошлом году. "Это хорошая новость, что хранилища сейчас заполнены на 100%", – сказал он.

Но еще слишком рано давать полную гарантию беспроблемного прохождения зимы, отметил в то же время он. "Мы просим людей хорошо подумать о том, насколько можно сэкономить потребление. Если использовать газ экономно, можно сэкономить немало денег", – сказал Мюллер.

Система газовых хранилищ предназначена для компенсации колебаний в потреблении газа, образуя таким образом своеобразную буферную систему для газового рынка. Зимой уровень заполнения хранилищ обычно снижается, поскольку именно зимой многие домохозяйства потребляют в разы больше газа, чем летом. После окончания отопительного периода уровень заполнения хранилищ обычно снова растет. Однако в 2021 году это не сработало должным образом: за год до начала российского вторжения в Украину уровень заполнения был ниже среднего в течение всего года.

Хранилища также почти заполнены по всему ЕС. По данным GIE, уровень заполнения составил почти 99,6%.

По данным ассоциации газовых хранилищ Ines, 100-процентная заполняемость – это емкость хранилищ при нормальных условиях. Если газ охлаждается, его объем уменьшается, чтобы можно было хранить дополнительный газ. В таком случае уровень заполнения превышает отметку 100%.

Как сообщалось, с января по сентябрь 2023 года Европа импортировала примерно столько же российского сжиженного природного газа (СПГ), сколько за аналогичный период прошлого года, но в некоторых странах наблюдался заметный рост.

Испания и Бельгия удвоили импорт СПГ из России за этот период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как во Франции импорт российского СПГ вырос на 40%.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон весной призвала страны ЕС прекратить поставки российского СПГ. Она заявила, что компаниям не следует продлевать долгосрочные контракты после окончания текущих.

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