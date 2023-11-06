У Грузії кажуть, що ЄС не вимагає від них санкцій проти РФ
Голова парламенту Грузії, представник партії влади "Грузинська мрія" Шалва Папуашвілі заявив, що Євросоюз не вимагає від країни запроваджувати санкції проти РФ.
Його заяву наводить "Грузия Online", повідомляє "Європейська правда".
"Санкції – це абсолютний абсурд, Євросоюз не вимагає від Грузії ввести санкції проти Росії. Якби й вимагав, тоді паралельно він мав би дати нам гарантії військової та економічної безпеки", – сказав Папуашвілі.
За його словами, запровадження санкцій проти РФ стане "економічною катастрофою" для Грузії.
"Підраховано, що якщо ми запровадимо санкції, то економічний спад становитиме мінус 10%. По-друге, це означає ризик військової конфронтації з Росією прямо, побічно, з використанням інших проксі-груп тощо. Тобто це означає втягнути країну у військово-економічний колапс", – додав спікер грузинського парламенту.
Нагадаємо, влітку у Держдепі заявили, що США визначили п'ять країн, які сприяють Росії в обходженні західних санкцій: Туреччина, Казахстан, Грузія, Об'єднані Арабські Емірати та Вірменія.
У травні Грузія відновила пряме авіасполучення з Росією. Тоді Європейський Союз закликав владу Грузії дотримуватися санкцій проти російської авіаційної галузі, які були запроваджені після вторгнення РФ в Україну.
Грузія прагне отримати статус кандидата на вступ до ЄС. У Євросоюзі очікують, що країни, які прагнуть стати членами ЄС, узгоджуватимуть із ним свою зовнішню політику, зокрема, у питанні санкцій.
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