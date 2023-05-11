ЄС закликав Грузію дотримуватися санкцій проти російських авіарейсів

Європейський Союз закликає владу Грузії дотримуватися санкцій проти російської авіаційної галузі, які були запроваджені після вторгнення РФ в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Єврокомісії Петер Стано на брифінгу в Брюсселі.

"Євросоюз закликає Грузію, яка прагне стати кандидатом на вступ до союзу, слідувати чинним європейським санкціям, як це роблять інші партнери ЄС. І наголошуємо на необхідності уважно спостерігати за будь-якими спробами обійти санкції, особливо в авіасекторі", – сказав Стано.

Він також зазначив, що Грузія не повинна дозволяти російським літакам прибувати до країни заради безпеки.

"Адже через санкції 95% російського авіафлоту неможливо модернізувати чи відремонтувати, що необхідно робити відповідно до міжнародних стандартів безпеки", – додав Стано.

На питання щодо безвізового режиму для громадян Грузії, запровадженого Москвою, Стано зазначив, що мешканці Грузії самі мають вирішувати, чи користуватися новим режимом і ЄС в цьому питанні не робитиме заяв.

Нагадаємо, 10 травня президент РФ Владімір Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і водночас зняв заборону на польоти російських авіакомпаній до Грузії

Представники офіційного Тбілісі привітали рішення Москви і пояснили це інтересами тих громадян Грузії, які проживають на території Росії і в яких виникали складнощі з приїздом на батьківщину.

Зокрема, глава МЗС Ілія Дарчіашвілі зазначив, що будь-який "відповідальний" уряд має вітати рішення, яке полегшить "умови життя" його громадян.

Біля будівлі грузинського МЗС у середу ввечері відбувся протест через реакцію грузинської влади.