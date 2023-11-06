В Грузии говорят, что ЕС не требует от них санкций против РФ

Председатель парламента Грузии, представитель правящей партии "Грузинская мечта" Шалва Папуашвили заявляет, что Евросоюз не требует от страны вводить санкции против РФ.

Его заявление приводит "Грузия Online", сообщает "Европейская правда".

"Санкции – это абсолютный абсурд, Евросоюз не требует от Грузии ввести санкции против России. Если бы и требовал, тогда параллельно он должен был бы дать нам гарантии военной и экономической безопасности", – сказал Папуашвили.

По его словам, введение санкций против РФ станет "экономической катастрофой" для Грузии.

"Подсчитано, что если мы введем санкции, то экономический спад составит минус 10%. Во-вторых, это означает риск военной конфронтации с Россией прямо, косвенно, с использованием других прокси-групп и тому подобное. То есть это означает ввергнуть страну в военно-экономический коллапс", – добавил спикер грузинского парламента.

Напомним, летом в Госдепе заявили, что США определили пять стран, содействующих России в обходе западных санкций: Турция, Казахстан, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты и Армения.

В мае Грузия возобновила прямое авиасообщение с Россией. Тогда Европейский Союз призвал власти Грузии придерживаться санкций против российской авиационной отрасли, которые были введены после вторжения РФ в Украину.

Грузия стремится получить статус кандидата на вступление в ЕС. В Евросоюзе ожидают, что страны, стремящиеся стать членами ЕС, будут согласовывать с ним свою внешнюю политику, в частности, по вопросу санкций.

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